Україна отримає від Німеччини новий кредит, - Шмигаль

Державний банк уряду ФРН Кредитна установа для відновлення (KfW) виділить Україні новий пільговий кредит у розмірі 150 млн євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба Кабміну.

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Відомо, що кредит надається терміном на 15 років з урахуванням відстрочки першого платежу на 5 років від дня укладання угоди.

"Україна отримає додаткові 150 млн євро фінансової підтримки від Німеччини, що збільшує загальний розмір такої підтримки від ФРН до 300 млн євро. Ці гроші будуть спрямовані на підтримку наших громадян та відновлення критичної інфраструктури", - розповів Шмігаль.

З початку повномасштабної війни Україна вже отримала від партнерів 5 млрд доларів як фінансову підтримку.

Напередодні уряд України досяг домовленості про отримання кредиту від Японії у розмірі 100 млн доларів та фінансової підтримки від Світового банку у розмірі 1,5 млрд доларів.