Украина получит от Германии новый кредит, — Шмыгаль

Государственный банк правительства ФРГ Кредитное учреждение для восстановления (KfW) выделит Украине новый льготный кредит в размере 150 млн евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

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Известно, что кредит предоставляется сроком на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на 5 лет со дня заключения соглашения.

"Украина получит дополнительные 150 млн евро финансовой поддержки от Германии, что увеличивает общий размер такой поддержки от ФРГ до 300 млн евро. Эти деньги будут направлены на поддержку наших граждан и восстановление критической инфраструктуры", –рассказал Шмигаль.

С начала полномасштабной войны Украина уже получила от партнеров 5 млрд долларов в качестве финансовой поддержки.

Накануне правительство Украины достигло договоренности о получении кредита от Японии в размере 100 млн долларов и финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1,5 млрд долларов.