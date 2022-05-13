С начала российского вторжения Украина потратила на военные нужды свыше $ 8 млрд

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину на военные нужды в нашей стране было потрачено 245,1 миллиарда гривен (8,3 миллиарда долларов).

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу украинского Минфина Сергея Марченко.

По словам министра, эти средства частично Минфин взял из того, что первоначально было заложено в бюджете на развитие. Деньги пошли на все - от покупки и ремонта оружия до экстренной поддержки внутренне перемещенных лиц.

По словам Марченко, в апреле Украина получила 60% запланированных налоговых поступлений, а в мае и июне эти поступления оцениваются на ещё меньшем уровне - 45-50% от ранее запланированных.

Источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 года по 10 мая являются преимущественно военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.

Марченко подчеркнул, что Украине срочно требуется иностранная поддержка, поскольку страна вынуждена направлять миллиарды долларов на чрезвычайные затраты.

По словам министра, в апреле Украина получила почти 2 млрд долларов помощи из-за границы, из которых более 700 млн были выданы в виде грантов.

Отметим, война подвергает экономику Украины колоссальному стрессу с тяжелым разрушением инфраструктуры и производственных мощностей. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что вторжение России приведет к сокращению экономики Украины на 30% в этом году.