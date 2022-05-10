ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины

Война подвергает экономику Украины колоссальному стрессу с тяжелым разрушением инфраструктуры и производственных мощностей. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что вторжение России приведет к сокращению экономики Украины на 30% в этом году.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в прогнозе ЕБРР.

Падение ВВП Украины в 2022 году может составить 30%, что значительно хуже мартовских ожиданий банка (падение на 20%).

Как указано, российское вторжение резко остановило восстановление экономики, начавшееся в Украине в прошлом году.

Прогнозируется, что в следующем году рост ВВП в Украине возобновится до 25 процентов, "но это предполагает, что к тому времени уже будут проводиться существенные работы по восстановлению".

Продолжительность боевых действий, форма любого послевоенного поселения, уровень восстановления и количество вернувшихся домой беженцев также будут влиять на скорость восстановления, указывают в ЕБРР.

Также подчеркивается, что все прогнозы на этот и следующий год подвержены серьезным рискам снижения в случае расширения масштабов войны в Украине или более ограниченного потока экспорта газа или других товаров в Европу из России.

По оценкам ЕБРР, от 30 до 50 процентов предприятий полностью прекратили свою деятельность, в результате чего около половины всех работников потеряли работу и доход. Приблизительно 10 процентов довоенного населения покинули Украину, а еще 15 процентов стали перемещенными лицами внутри страны.

"Все это серьезно ослабляет финансы компаний, тем самым подвергая банковский сектор резкому ухудшению качества активов", – отмечают в ЕБРР.

Огромные перебои в производстве и логистике, по оценке ЕБРР, привели к росту инфляции на 13,7% в годовом исчислении в марте 2022 года, "и вероятно, что инфляционное давление сохранится в течение всего года".

Также указано, что резкое падение налоговых поступлений в сочетании с тем, что государственные расходы намного превышают бюджет, привели к возникновению бюджетного дефицита в размере не менее 5 миллиардов долларов США в месяц.

В марте внешний дефицит, как указывается, был в значительной степени покрыт за счет кредитов МФУ, но "необходимо более устойчивое финансирование, преимущественно основанное на грантах".

При этом ЕББР сохранил на прежнем уровне прогноз по снижению ВВП России на уровне 10%, а в 2023 году прогнозирует нулевую динамику.

ВВП Беларуси, по прогнозу ЕБРР, в 2022 году снизится на 4% (в марте банк прогнозировал снижение на 3%), в 2023 году ожидается нулевая динамика экономики.

Отметим, заместитель одного из 24 исполнительных директоров МВФ Владислав Рашкован прогнозировал, что падение украинского ВВП в 2022 году может составить до 35%. Такой вывод он сделал исходя из сегодняшней военной ситуации в Украине и методологии расчета Международным валютным фондом экономического ущерба от военных конфликтов.

При этом официально МВФ пока что прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году лишь на 10%. В свою очередь украинский министр финансов Сергей Марченко уже также сделал куда более пессимистический прогноз, что величина падения ВВП страны в нынешнем году может составить от трети до половины.