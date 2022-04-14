Ответ на агрессию России: ЕБРР предоставит Украине и ее соседям кредит на €2 млрд

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) одобрили кредитную программу на сумму до 2 млрд евро для Украины и ее соседних государств, пострадавших от притока украинских беженцев, передает Интерфакс.

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Речь идет о программе в рамках "Пакета устойчивости ЕБРР", которая является широким стратегическим подходом банка в ответ на войну, которую ведет РФ против Украины.

"В рамочной программе будут использоваться разные виды финансовых инструментов для частных клиентов, суверенов, муниципалитетов, муниципальных компаний и других государственных предприятий и финансовых посредников (включая государственные банки)", - отмечается в сообщении на сайте банка от 14 апреля.

Напомним, что совет директоров ЕБРР предварительно принял пакет мер на сумму € 2 млрд для помощи гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны в Украине, 9 марта.

В то же время, ЕБРР продолжает выполнять свои планы по исключению РФ и Беларуси по получению финансирования проектов. Совет управляющих ЕБРР одобрил принятие жестких мер после вторжения в Украину