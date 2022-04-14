Відповідь на агресію Росії: ЄБРР надасть Україні та її сусідам кредиту на €2 млрд

В Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалили кредитну програму на суму до €2 млрд для України та сусідніх з нею держав, що постраждали від припливу українських біженців, передає Інтерфакс.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Йдеться про програму в рамках "Пакету стійкості ЄБРР", що є широким стратегічним підходом банку у відповідь на війну, яку веде РФ проти України.

"У рамковій програмі будуть використовуватися різні види фінансових інструментів для приватних клієнтів, суверенів, муніципалітетів, муніципальних компаній та інших державних підприємств і фінансових посередників (включаючи державні банки)", – наголошується в повідомленні на сайті банку від 14 квітня.

Нагадаємо, що рада директорів ЄБРР попередньо ухвалила пакет заходів на суму в €2 млрд для допомоги громадянам, компаніям і країнам, що постраждали від війни в Україні, 9 березня.

Водночас ЄБРР продовжує виконувати свої плани щодо виключення РФ та Білорусі з отримання фінансування проєктів. Рада керуючих ЄБРР схвалила вжиття жорстких заходів після вторгнення в Україну