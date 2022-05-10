ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України

Війна завдає економіці України колосального стресу з важким руйнуванням інфраструктури та виробничих потужностей. Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що вторгнення Росії призведе до скорочення економіки України на 30% цього року.

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Про це йдеться у прогнозі ЄБРР.

Падіння ВВП України у 2022 році може становити 30%, що значно гірше за березневі очікування банку (падіння на 20%).

Як зазначено, російське вторгнення різко зупинило відновлення економіки, яке почалося в Україні минулого року.

Прогнозується, що наступного року зростання ВВП в Україні відновиться до 25 відсотків, "але це передбачає, що на той час вже будуть проводитися суттєві роботи з відновлення".

Тривалість бойових дій, форма будь-якого повоєнного поселення, рівень відновлення та кількість біженців, що повернулися додому, також впливатимуть на швидкість відновлення, вказують у ЄБРР.

Також підкреслюється, що всі прогнози на цей і наступний рік схильні до серйозних ризиків зниження у разі розширення масштабів війни в Україні або більш обмеженого потоку експорту газу або інших товарів до Європи з Росії.

За оцінками ЄБРР, від 30 до 50 відсотків підприємств повністю припинили свою діяльність, внаслідок чого близько половини всіх працівників втратили роботу та дохід. Приблизно 10 відсотків довоєнного населення залишили Україну, а ще 15 відсотків стали переміщеними особами усередині країни.

"Все це серйозно послаблює фінанси компаній, тим самим піддаючи банківський сектор різкому погіршенню якості активів", - зазначають у ЄБРР.

Величезні перебої у виробництві та логістиці, за оцінкою ЄБРР, призвели до зростання інфляції на 13,7% у річному обчисленні у березні 2022 року, "і ймовірно, що інфляційний тиск збережеться протягом усього року".

Також зазначено, що різке падіння податкових надходжень у поєднанні з тим, що державні витрати набагато перевищують бюджет, призвели до виникнення бюджетного дефіциту у розмірі щонайменше 5 мільярдів доларів США на місяць.

У березні зовнішній дефіцит, як вказується, був значною мірою покритий за рахунок кредитів МФУ, але "необхідне стійкіше фінансування, переважно засноване на грантах".

При цьому ЄББР зберіг на колишньому рівні прогноз зниження ВВП Росії на рівні 10%, а в 2023 році прогнозує нульову динаміку.

ВВП Білорусі, за прогнозом ЄБРР, у 2022 році знизиться на 4% (у березні банк прогнозував зниження на 3%), у 2023 році очікується нульова динаміка економіки.

Зазначимо, заступник одного із 24 виконавчих директорів МВФ Владислав Рашкован прогнозував, що падіння українського ВВП у 2022 році може становити до 35%. Такий висновок він зробив, виходячи із сьогоднішньої військової ситуації в Україні та методології розрахунку Міжнародним валютним фондом економічної шкоди від військових конфліктів.

При цьому офіційно МВФ поки що прогнозує падіння ВВП України у 2022 році лише на 10%. У свою чергу український міністр фінансів Сергій Марченко вже також зробив набагато песимістичніший прогноз, що величина падіння ВВП країни цього року може скласти від третини до половини.