З початку російського вторгнення Україна витратила на військові потреби понад $8 млрд

З початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну на військові потреби в нашій країні було витрачено 245,1 мільярда гривень (8,3 мільярда доларів).

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Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на главу українського Мінфіну Сергія Марченка.

За словами міністра, ці кошти частково Мінфін взяв із того, що спочатку було закладено у бюджеті на розвиток. Гроші пішли на все - від купівлі та ремонту зброї до екстреної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

За словами Марченка, у квітні Україна отримала 60% запланованих податкових надходжень, а у травні та червні ці надходження оцінюються на ще меншому рівні – 45-50% від раніше запланованих.

Джерелами фінансування державного бюджету за період з 24 лютого 2022 року до 10 травня є переважно військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.

Марченко наголосив, що Україні терміново потрібна іноземна підтримка, оскільки країна змушена спрямовувати мільярди доларів на надзвичайні витрати.

За словами міністра, у квітні Україна отримала майже 2 млрд доларів допомоги з-за кордону, з яких понад 700 млн було видано у вигляді грантів.

Зазначимо, війна зазнає економіки України колосального стресу з тяжкою руйнацією інфраструктури та виробничих потужностей. Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що вторгнення Росії призведе до скорочення економіки України на 30% цього року.