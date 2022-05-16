Япония на льготных условиях выделит Украине кредит на сумму $100 млн

В подписанном Соглашении между Украиной и Японией, прежде всего, речь идет о бюджетной поддержке стабилизации ситуации в стране.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко и Президент Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" (JICA) Др. Танака подписали кредитное соглашение по предоставлению Украине кредита в размере $100 млн на льготных условиях. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Льготный кредит в 13 млрд иен, являющийся первой частью согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией, будет направлен в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь, на поддержку наиболее незащищенного населения Украины", – говорит Марченко.

В подписанном Соглашении, прежде всего, речь идет о бюджетной поддержке стабилизации ситуации в Украине, в частности, обеспечении первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержку внутри перемещенных лиц и других приоритетных расходов.

Срок погашения кредита – 30 лет, в том числе льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых.

Напомним, что с начала российского вторжения Украина потратила на военные нужды свыше $ 8 млрд.