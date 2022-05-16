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Японія на пільгових умовах виділить Україні кредит на суму $100 млн
У підписаній Угоді між Україною та Японією, перш за все, йдеться про бюджетну підтримку стабілізації ситуації в країні.
Міністр фінансів України Сергій Марченко та Президент Японського агентства міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA) Др. Танака підписали кредитну угоду щодо надання Україні кредиту у розмірі $100 млн на пільгових умовах. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
"Пільговий кредит у 13 млрд ієн, який є першою частиною узгодженої фінансової допомоги між Україною та Японією, буде направлений до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, насамперед, на підтримку найбільш незахищеного населення України", – каже Марченко.
У підписаній Угоді, перш за все, йдеться про бюджетну підтримку стабілізації ситуації в Україні, зокрема забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних витрат, витрат на охорону здоров'я, підтримку всередині переміщених осіб та інших пріоритетних витрат.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Термін погашення кредиту – 30 років, зокрема пільговий період – 10 років; відсоткова ставка – 1% річних.
Нагадаємо, що з початку російського вторгнення Україна витратила на військові потреби понад $8 млрд.