Monobank відновлює кредитування та планує витратити на нього 10 млрд грн

Monobank планує відновити в повному обсязі кредитування за програмами розстрочення та "Купівля частинами".

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Про це заявив співзасновник monobank Олег Горохівський.

"Про це прийде повідомлення у додатку до клієнтів, яким ми відновимо ліміти. Запрошую нових партнерів у програму "Купівля частинами". Плануємо видати за цими програмами близько 10 мільярдів гривень», - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Гороховськийанонсував новий реліз програми, в якому з'явиться можливість придбати військові облігації.