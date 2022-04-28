monobank обеспечит простую покупку военных гособлигаций

Сооснователь monobank Олег Гороховский анонсировал новый релиз приложения, в котором появится возможность приобрести военные облигации.

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Он утверждает, что алгоритм действий будет очень простым.

"Покупая облигацию, вы перечисляете деньги в бюджет, помогаете обеспечить стабильность экономики и приближаете Украину к победе", — написал Гороховский.

Благодаря покупке облигации также удастся заработать до 11% годовых в гривне.

"Минимальный срок – полгода, купить можно от 1 облигации.

Выплаты на 100% гарантированы министерством финансов Украины", — подчеркнул сооснователь monobank.

Национальный банк Украины выкупает военные облигации правительства. Это произошло уже в четвертый раз с начала войны, и портфель этих бумаг достиг 70 млрд грн.

Напомним, до окончания действия военного положения monobank снизил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6% в месяц.