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monobank обеспечит простую покупку военных гособлигаций
Сооснователь monobank Олег Гороховский анонсировал новый релиз приложения, в котором появится возможность приобрести военные облигации.
Он утверждает, что алгоритм действий будет очень простым.
"Покупая облигацию, вы перечисляете деньги в бюджет, помогаете обеспечить стабильность экономики и приближаете Украину к победе", — написал Гороховский.
Благодаря покупке облигации также удастся заработать до 11% годовых в гривне.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Минимальный срок – полгода, купить можно от 1 облигации.
Выплаты на 100% гарантированы министерством финансов Украины", — подчеркнул сооснователь monobank.
Национальный банк Украины выкупает военные облигации правительства. Это произошло уже в четвертый раз с начала войны, и портфель этих бумаг достиг 70 млрд грн.
Напомним, до окончания действия военного положения monobank снизил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6% в месяц.