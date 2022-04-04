monobank снизил на время войны ставку по всем кредитам до 1,6%

Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил, что с 1 апреля и до окончания действия военного положения этот мобильный банк снизил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6% в месяц.

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Как уточнил бизнесмен в своем Telegram-канале, изменения касаются всех кредитных продуктов — и черных, и элитных карт, и ранее оформленных рассрочек, и кредитов, взятых наличными.

Отметим также, что 1 апреля Гороховский публично ответил в соцсетях на многочисленные претензии клиентов относительно того, что на время войны банк не останавливает начисление процентов по кредитам, объяснив, что иначе поступать он просто не может.

"Банк — это такая мерзкая контора, которая берет у одних хороших людей их деньги, обещая заплатить им за это вознаграждение (депозиты), и затем эти деньги отдает другим добрым людям, рассчитывая получить за это большее вознаграждение (кредиты)", — написал он.

Как пояснил предприниматель, если банк будет тратить деньги на выплату процентов по депозитам, не привлекая средства от заемщиков, он через какое-то время уйдет в убыток, перестанет выполнять норматив достаточности капитала и лишится банковской лицензии.

"Может ли банк простить всем клиентам проценты по кредитам? Может. Два раза – первый и последний... "Мерзкие мародеры" — так нас ласково называют некоторые заемщики. Можем ли мы поступить иначе? Нет, к сожалению. Будем "мерзкими мародерами", но обеспечим стабильную работу банка и выполним все обязательства перед клиентами", — подчеркнул Гороховский.

Напомним при этом, что в первый день российского военного вторжения в Украину Гороховский объявил о временном ограничении кредитных лимитов с целью обеспечения сохранности денег вкладчиков.

Однако уже на следующий день он объявил, что monobank передумал и возвращает кредитные лимиты в 10 тысяч гривен для тех, кому они были одобрены по состоянию на начало войны.

Источник фото: ua.depositphotos.com