monobank знизив на час війни ставку за всіма кредитами до 1,6%

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що з 1 квітня і до закінчення дії військового стану цей мобільний банк знизив ставку по всіх кредитних продуктах до 1,6% на місяць.

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Як уточнив бізнесмен у своєму Telegram-каналі, зміни стосуються всіх кредитних продуктів — і чорних, і елітних карток, і раніше оформлених розстрочок, і кредитів, взятих готівкою.

Зазначимо також, що 1 квітня Гороховський публічно відповів у соцмережах на численні претензії клієнтів щодо того, що на час війни банк не зупиняє нарахування відсотків за кредитами, пояснивши, що інакше чинити він просто не може.

"Банк — це така мерзенна контора, яка бере в одних добрих людей їхні гроші, обіцяючи заплатити їм за це винагороду (депозити), і потім ці гроші віддає іншим добрим людям, розраховуючи отримати за це більшу винагороду (кредити)", — написав він.

Як пояснив підприємець, якщо банк витрачатиме гроші на виплату відсотків за депозитами, не залучаючи кошти від позичальників, він через якийсь час стане збитковим, перестане виконувати норматив достатності капіталу та втратить банківську ліцензію.

"Чи може банк пробачити всім клієнтам відсотки за кредитами? Може. Два рази – перший та останній... "Мерзенні мародери — так нас ласкаво називають деякі позичальники. Чи можемо ми зробити інакше – ні, на жаль. Будемо "мерзкими мародерами", але забезпечимо стабільну роботу банку та виконаємо всі зобов'язання перед клієнтами", — наголосив Гороховський.

Нагадаємо, що в перший день російського військового вторгнення в Україну Гороховський оголосив про тимчасове обмеження кредитних лімітів з метою забезпечення збереження грошей вкладників.

Проте вже наступного дня він оголосив, що monobank передумав і повертає кредитні ліміти в 10 тисяч гривень для тих, кому вони були схвалені станом на початок війни.

Джерело фото: ua.depositphotos.com