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Monobank разом із київськими закладами запустив проект "підвішеної" кави для ЗСУ
Мобільний банк Monobank спільно з двома київськими закладами запустили проект для українських військовослужбовців – "підвішену" каву для ЗСУ. Про це повідомив співзасновник банку Олег Горохівський.
У проекті беруть участь такі заклади: "Завертайло" та HONEY. Кафе-кондитерська.
"У цих закладах ви можете заплатити за каву та їжу для українських військових", - розповів Гороховський, уточнивши, що програма вже працює тиждень.
За цей час кавою та солодощами вже пригостили тисячі захисників України. Натомість заклади-учасники забезпечили собі потік замовлень, змогли запустити виробничі потужності та платити зарплату своїм співробітникам.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми запрошуємо всі ресторани та кав'ярні приєднатися до нашої ініціативи та отримати міні-сайти від expirenza by mono", - додав банкір.
Щоб взяти участь у проекті, представнику закладу потрібно залишити заявку через Google-форму.
Нагадаємо, кафе та ресторани почали відновлювати роботу, попри воєнний стан у країні. На Київщині відкрито 16% закладів, у Києві – 18%.