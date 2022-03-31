Monobank разом із київськими закладами запустив проект "підвішеної" кави для ЗСУ

Мобільний банк Monobank спільно з двома київськими закладами запустили проект для українських військовослужбовців – "підвішену" каву для ЗСУ. Про це повідомив співзасновник банку Олег Горохівський.

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У проекті беруть участь такі заклади: "Завертайло" та HONEY. Кафе-кондитерська.

"У цих закладах ви можете заплатити за каву та їжу для українських військових", - розповів Гороховський, уточнивши, що програма вже працює тиждень.

За цей час кавою та солодощами вже пригостили тисячі захисників України. Натомість заклади-учасники забезпечили собі потік замовлень, змогли запустити виробничі потужності та платити зарплату своїм співробітникам.

"Ми запрошуємо всі ресторани та кав'ярні приєднатися до нашої ініціативи та отримати міні-сайти від expirenza by mono", - додав банкір.

Щоб взяти участь у проекті, представнику закладу потрібно залишити заявку через Google-форму.

Нагадаємо, кафе та ресторани почали відновлювати роботу, попри воєнний стан у країні. На Київщині відкрито 16% закладів, у Києві – 18%.