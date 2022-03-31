Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Общество
Дата публикации

Monobank вместе с киевскими заведениями запустил проект "подвешенный" кофе для ВСУ

Monobank вместе с киевскими заведениями запустил проект "подвешенный" кофе для ВСУ
Военные уже воспользовались программой "подвешенный" кофе. Фото: пресс-служба Генштаба

Мобильный банк Monobank совместно с двумя киевскими заведениями запустили проект для украинских военнослужащих – "подвешенный" кофе для ВСУ. Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

В проекте участвуют такие заведения: "Завертайло" и HONEY.Кафе-кондитерская.

"В этих заведениях вы можете заплатить за кофе и еду для украинских военных", — рассказал Гороховский, уточнив, что программа уже работает неделю.

За это время кофе и сладостями уже угостили тысячи защитников Украины. В то же время заведения-участники обеспечили себе поток заказов, смогли запустить производственные мощности и платить зарплату своим сотрудникам.

"Мы приглашаем все рестораны и кофейни присоединиться к нашей инициативе и получить мини-сайты от expirenza by mono", — добавил банкир.

Чтобы принять участие в проекте, представителю заведения нужно оставить заявку через Google-форму.

Напомним, кафе и рестораны начали возобновлять работу, несмотря на военное положение в стране. В Киевской области открыто 16% заведений, в Киеве – 18%.

Автор:
Вита Молодан