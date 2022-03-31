Monobank вместе с киевскими заведениями запустил проект "подвешенный" кофе для ВСУ

Мобильный банк Monobank совместно с двумя киевскими заведениями запустили проект для украинских военнослужащих – "подвешенный" кофе для ВСУ. Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

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В проекте участвуют такие заведения: "Завертайло" и HONEY.Кафе-кондитерская.

"В этих заведениях вы можете заплатить за кофе и еду для украинских военных", — рассказал Гороховский, уточнив, что программа уже работает неделю.

За это время кофе и сладостями уже угостили тысячи защитников Украины. В то же время заведения-участники обеспечили себе поток заказов, смогли запустить производственные мощности и платить зарплату своим сотрудникам.

"Мы приглашаем все рестораны и кофейни присоединиться к нашей инициативе и получить мини-сайты от expirenza by mono", — добавил банкир.

Чтобы принять участие в проекте, представителю заведения нужно оставить заявку через Google-форму.

Напомним, кафе и рестораны начали возобновлять работу, несмотря на военное положение в стране. В Киевской области открыто 16% заведений, в Киеве – 18%.