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Фінанси
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Monobank запустив послугу доставки своїх карток у Європі

Monobank запустив послугу доставки своїх карток у Європі

Мобільний банк Monobank запустив послугу доставки своїх банківських карток по території Європи. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

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"Ми доставляємо карти Європою! Якщо ви поїхали за кордон і вам потрібно зробити перевипуск, замовити карту другу або навіть відкрити рахунок у monobank, ви можете замовити доставку карти Європою через нашу службу підтримки. Протягом 5 робочих днів карта буде у вас", — про це Гороховський написав у своєму телеграм-каналі.

Вартість доставки до Польщі становить 10 злотих, а в інші країни ЄС 20 злотих.

Нагадаємо, раніше Monobank спільно з двома київськими закладами запустили проєкт для українських військовослужбовців – "підвішену" каву для ЗСУ.

Автор:
Степан Крьока