monobank запустил управление картой третьего лица

Новая услуга, которую предлагает monobank, имеет функционал подобный "детским картам". О запуске управления картой третьего лица сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский

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Сама услуга построена таким образом, что управляющий картой видит в своем приложении выписку по счетам, может настроить по лимиты и ограничения пользования: интернет-лимит, запрет пополнений, снятия наличных и многое другое.

Такая услуга подходит для управления картами детей и людей, которые не очень уверенно чувствуют себя в цифровом мире.

Функция легко подключается, для этого необходимо обновить приложение, а затем перейти к "Настройкам безопасности" и нажать кнопку "Управление доступом к карте".

Банк сгенерирует QR-код для передачи доступа к карте, и тот, кто должен получить доступ, отсканирует код программой monobank.

"Теперь все траты будут учитывать установленные контролером лимиты и ограничения и в случае если транзакция превышает лимит по ней будет отказ. Отключить контроль трат можно будет в "настройках безопасности" просто отменив привязку "контролера", — пояснил Гороховский.

Напомним, у всех банковских карт клиентов monobank в кошельках Apple/Google Pay меняют дизайн, зафиксировав известный ответ украинских защитников острова Змеиный российским оккупантам, когда те предлагали сдаться.

5 февраля, Гороховский заявлял, что клиентам monobank вернут кредитные лимиты в размере 10 тысяч гривен с ранее одобренного лимита, если они были доступны к началу войны.