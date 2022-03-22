Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Банки
Дата публикации

monobank запустил управление картой третьего лица

monobank
monobank. Фото: "Хвиля"

Новая услуга, которую предлагает monobank, имеет функционал подобный "детским картам". О запуске управления картой третьего лица сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Сама услуга построена таким образом, что управляющий картой видит в своем приложении выписку по счетам, может настроить по лимиты и ограничения пользования: интернет-лимит, запрет пополнений, снятия наличных и многое другое. 

Такая услуга подходит для управления картами детей и людей, которые не очень уверенно чувствуют себя в цифровом мире.

Функция легко подключается, для этого необходимо обновить приложение, а затем перейти к "Настройкам безопасности" и нажать кнопку "Управление доступом к карте".

Банк сгенерирует QR-код для передачи доступа к карте, и тот, кто должен получить доступ, отсканирует код программой monobank.

"Теперь все траты будут учитывать установленные контролером лимиты и ограничения и в случае если транзакция превышает лимит по ней будет отказ. Отключить контроль трат можно будет в "настройках безопасности" просто отменив привязку "контролера", —  пояснил Гороховский.

Напомним, у всех банковских карт клиентов monobank в кошельках Apple/Google Pay меняют дизайн, зафиксировав известный ответ украинских защитников острова Змеиный российским оккупантам, когда те предлагали сдаться.

5 февраля, Гороховский заявлял, что клиентам monobank вернут кредитные лимиты в размере 10 тысяч гривен с ранее одобренного лимита, если они были доступны к началу войны.

Автор:
Сергей Горелов