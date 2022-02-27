Альфа-Банк вводит кредитные каникулы, ПриватБанк расширяет льготные условия для бизнеса

Украинские банки один за другим вводят льготные кредитные каникулы. Их уже ввел Альфа-Банк и ПриватБанк, последний расширил льготные условия для бизнеса.

Государственный ПриватБанк объявил кредитные каникулы для бизнеса и предприятий с 1 марта по 1 июня 2022 года. Льготные условия будут действовать по договорам по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Кредитные каникулы вводятся для бизнес-клиентов, которые воспользовались следующими продуктам банка: "Кредитный лимит на счет", "Овердрафт" (бланковый), кредитный лимит "Предпринимательский". Льготные условия предусматривают перенос обязательных платежей (взносы, %, комиссии) и "обнуление тела" кредитов на 1 июня. При этом не будет формироваться просрочка.

В ПриватБанке уточняют, что это не касается услуги "Кредиты под залог депозитов". По кредитам "КУБ без залога", "Инвестиционный кредит", "КУБ залоговый", "Бизнес ипотека", "Кредит на ОС", "Лизинг", "Восстанавливаемая кредитная линия", "Агросезон" ПриватБанк переносит все платежи на 1 июня, просрочка также не будет формироваться.

Ранее ПриватБанк сообщил, что вводит кредитные каникулы для клиентов-физлиц. То есть запускаются льготные условия для клиентов-физлиц. Они предусматривают снижение ставки по кредиту до 0,00001% и отменяют обязательный минимальный платеж.

Такие условия будут действовать до 1 июня 2022 года по кредитным картам: универсальная, универсальная Gold и премиальным картам.

Кредитные каникулы от Альфа-Банк

Как сообщает пресс-служба банка, с 1 марта 2022 года Альфа-Банк запускает кредитные каникулы по всем кредитным картам и кредитам на три месяца. Особенности льготных условий от Альфа-Банка в том, что обязательный минимальный платеж отменяется, но остается прежняя процентная ставка. Проценты уплачиваются путем увеличения суммы общей задолженности.

"В случае возникновения у клиента несанкционированной задолженности при погашении процентов размер кредитного лимита соответственно увеличивается на сумму несанкционированной задолженности", - уточнили в банке.

Что касается кредитов наличкой, то для них также действуют "каникулы". Льготные условия по таким кредитам предусматривают, что платеж по основной сумме долга вносить не обязательно.

А вот очередные платежи по телу кредита за период каникул пропорционально распределяются на весь срок действия кредита.

Проценты, начисленные за период действия каникул, пропорционально распределяются на срок действия кредита. Ежемесячную комиссию нужно будет заплатить в последний период действия кредита. Кроме того, общий срок действия кредита для клиентов продлевается на срок действия кредитных каникул (на 3 месяца).

Тем временем клиентам monobank вернули кредитные лимиты в размере 10 тысяч гривен с ранее одобренного лимита, если они были доступны к началу войны. Более того, 27 февраля сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил, что его банк продлеваем на месяц льготный период и отменяем внесение обязательного платежа в феврале.

"Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никакие штрафы и повышенные проценты за непогашение задолженности. Все выплаты по нашим обязательствам перед вкладчиками мы продолжаем производить в полном объеме", подчеркнул Гороховский.