Россию могут отключить от SWIFT втечение нескольких дней

Россию могут отключить от межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT втечение нескольких дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

«SWIFT — это всего лишь вопрос времени, очень короткого времени, дней», — сказал топ-менеджер центрального банка Еврозоны, попросивший не называть его имени.

При этом ранее журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк в своем микроблоге твиттер написал, что Германия все же согласилась на отключение России от SWIFT.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своем Facebook написал, что официально решение пока не принято, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

"Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вартикаль украинской дипломатии – от Президента Украины до атташе в украинском посольстве", — отметил Кулеба.

Напомним, Министр иностранных Венгрии дел Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона не будет блокировать санкции против России, в том числе решение отключит страну-агрессора от межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT

Напомним также, президент США Джозеф Байден ранее заявлял, что Россию не могут отключить от SWIFT, так некоторые союзники были против, речь шла о Венгрии, Кипре и Италии.

Вскоре Италия заявила, что не будет блокировать санкции против РФ, в том числе отключение от SWIFT.

26 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Кипр также решил поддержать эту меру наказания России за вторжение в Украину. Теперь нужно до конца договориться с властями Германии. Вскоре немецкое правительство должно рассмотреть вопрос об отключении России от платежной системы SWIFT. Петиция к ним на сайте openPetition.eu, которую подал Гюнтер Шенк ( Gunther Schenk ) за считанные часы уже набрала более ста тысяч голосов и продолжает набирать.