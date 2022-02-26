Росію можуть відключити від SWIFT протягом декількох днів

Росію можуть відключити від міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT протягом кількох днів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

«SWIFT — це лише питання часу, дуже короткого часу, днів», — сказав топ-менеджер центрального банку Єврозони, який попросив не називати його імені.

При цьому раніше журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк у своєму мікроблозі твіттер написав, що Німеччина все ж таки погодилася на відключення Росії від SWIFT.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своєму Facebook написав, що офіційно рішення поки не прийнято, але розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції.

"Ми гризли-гризли та вигризли. Працювала вся вартикаль української дипломатії - від Президента України до аташі в українському посольстві", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Міністр закордонних Угорщин справ Петер Сійярто заявив, що угорська сторона не блокуватиме санкції проти Росії, у тому числі рішення відключить країну-агресора від міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT

Нагадаємо також, президент США Джозеф Байден раніше заявляв, що Росію не можуть відключити від SWIFT, тому деякі союзники були проти, йшлося про Угорщину, Кіпр та Італію.

Незабаром Італія заявила, що не блокуватиме санкції проти РФ, зокрема відключення від SWIFT.

26 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Кіпр також вирішив підтримати цей захід покарання Росії за вторгнення в Україну. Тепер треба до кінця домовитись із владою Німеччини. Незабаром німецький уряд має розглянути питання відключення Росії від платіжної системи SWIFT. Петиція до них на сайті openPetition.eu, яку подав Гюнтер Шенк (Gunther Schenk) за лічені години вже набрала понад сто тисяч голосів і продовжує набирати.