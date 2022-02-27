Альфа-Банк запроваджує кредитні канікули, ПриватБанк розширює пільгові умови для бізнесу

Українські банки один за одним запроваджують пільгові кредитні канікули. Їх уже запровадили Альфа-Банк та ПриватБанк, останній розширив пільгові умови для бізнесу.

Державний ПриватБанк оголосив кредитні канікули для бізнесу та підприємств з 1 березня до 1 червня 2022 року. Пільгові умови діятимуть за договорами, за якими не було прострочення або термін прострочення не перевищує 90 діб. Про це повідомила прес-служба ПриватБанку.

Кредитні канікули вводяться для бізнес-клієнтів, які скористалися такими продуктами банку: "Кредитний ліміт на рахунок", "Овердрафт" (бланковий), кредитний ліміт "Підприємницький". Пільгові умови передбачають перенесення обов'язкових платежів (внески, %, комісії) та обнулення тіла кредитів до 1 червня. При цьому не формуватиметься прострочення.

У ПриватБанку уточнюють, що це не стосується послуги "Кредити під заставу депозитів". За кредитами "КУБ без застави", "Інвестиційний кредит", "КУБ заставний", "Бізнес іпотека", "Кредит на ОС", "Лізинг", "Кредитна лінія, що відновлюється", "Агросезон" ПриватБанк переносить всі платежі на 1 червня, прострочення також не формуватиметься.

Раніше ПриватБанк повідомив, що запроваджує кредитні канікули для клієнтів-фізосіб. Тобто запускаються пільгові умови для клієнтів-фізосіб. Вони передбачають зниження ставки за кредитом до 0,00001% та скасовують обов'язковий мінімальний платіж.

Такі умови діятимуть до 1 червня 2022 року за кредитними картками: універсальна, універсальна Gold та преміальним картами.

Кредитні канікули від Альфа-Банк

Як повідомляє прес-служба банку, з 1 березня 2022 року Альфа-Банк запускає кредитні канікули за всіма кредитними картками та кредитами на три місяці. Особливості пільгових умов Альфа-Банку у цьому, що обов'язковий мінімальний платіж скасовується, але залишається колишня відсоткову ставку. Відсотки сплачуються за рахунок збільшення суми загальної заборгованості.

"У разі виникнення у клієнта несанкціонованої заборгованості при погашенні відсотків, розмір кредитного ліміту відповідно збільшується на суму несанкціонованої заборгованості", — уточнили в банку.

Щодо кредитів готівкою, то для них також діють "канікули". Пільгові умови за такими кредитами передбачають, що платіж за основною сумою боргу не обов'язково вносити.

А ось чергові платежі за тілом кредиту за період канікул пропорційно розподіляються на весь термін дії кредиту.

Відсотки, нараховані у період дії канікул, пропорційно розподіляються терміном дії кредиту. Щомісячну комісію потрібно буде заплатити за останній період дії кредиту. Крім того, загальний термін дії кредиту для клієнтів продовжується на термін дії кредитних канікул (на 3 місяці).

Тим часом клієнтам monobank повернули кредитні ліміти у розмірі 10 тисяч гривень із раніше схваленого ліміту, якщо вони були доступні до початку війни. Більше того, 27 лютого співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що його банк продовжуємо на місяць пільговий період та скасовуємо внесення обов'язкового платежу у лютому.

"Ми не виносимо заборгованість на прострочення і не нараховуємо жодні штрафи та підвищені відсотки за непогашення заборгованості. Усі виплати за нашими зобов'язаннями перед вкладниками ми продовжуємо робити у повному обсязі", — наголосив Гороховський.