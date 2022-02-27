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Українські банки спрощують процедуру переказу грошей на підтримку Збройних Сил України
Національний банк спрощує процедуру переказу грошей на підтримку Збройних сил України, на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий НБУ. Про це повідомила пресс-служба регулятора.
Зокрема, НБУ спрощує окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівки. Це буде діяти до скасування воєнного стану.
"Всі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення повинні вводитися банками відповідно до законодавства", — наголосили в НБУ.
Зокрема, ПриватБанк запустив простий спосіб переказу грошей з карток будь-якого банку світу на підтримку української армії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Гроші можна переказати з карт VISA, MasterCard, Простір, UnionPay. Допомогти фінансово можна як з дебетної, так і кредитної картки. Максимальна сума одного переказу — 500 тисяч гривень, кількість транзакцій не обмежена.
Гроші можна переказувати у трьох валютах: гривні, євро та доларах США. Еквайєр: ПриватБанк (LiqPay).
Національний банк України (НБУ) відкрив спеціальний рахунок для збирання грошей на підтримку Збройних Сил України (ЗСУ) 25 лютого. Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA84300001000000047330992708.
За добу з цього приводу на потреби української армії зібрали майже 300 млн гривень. Гроші на нього перераховували як громадяни України, так і бізнес та представники міжнародних спільнот з країн ЄС, США, Канади, Великобританії та інші.