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Категория
Банки
Дата публикации

Украинские банки упрощают процедуру зачисления денег на поддержку Вооруженных сил

Украинские банки упрощают процедуру зачисления денег на поддержку Вооруженных сил
ПриватБанк запустил простой способ перевода денег на нужды ВСУ. Фото: Facebook Минобороны

Национальный банк упрощает процедуру перевода денег на поддержку Вооруженных Сил Украины, на счета ВСУ и специальный счет, открытый НБУ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, НБУ упрощает отдельные требования по проверке источников происхождения наличных денег. Это будет действовать до отмены военного положения.

"Все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с законодательством", — подчеркнули в НБУ.

В свою очередь ПриватБанк запустил простой способ перевода денег с карт любого банка мира на поддержку украинской армии.

Деньги можно перевести с карт: VISA, MasterCard, Пространство, UnionPay. Помочь финансово можно как с дебетной, так и с кредитной карты. Максимальная сумма одного перевода — 500 тысяч гривен, при этом количество транзакций не ограничено.

Деньги можно переводить в трех валютах: гривне, евро и долларах США. Эквайер: ПриватБанк (LiqPay).

Национальный банк Украины (НБУ) открыл специальный счет для сбора денег на поддержку Вооруженных Сил Украины (ВСУ) 25 февраля. Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708.

За сутки на этот счет на нужды украинской армии собрали почти 300 млн гривен. Деньги на него перечисляли как граждане Украины, так и бизнес, и представители международных сообществ из стран ЕС, США, Канады, Великобритании и пр.

Автор:
Вита Молодан