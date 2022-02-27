Украинские банки упрощают процедуру зачисления денег на поддержку Вооруженных сил

Национальный банк упрощает процедуру перевода денег на поддержку Вооруженных Сил Украины, на счета ВСУ и специальный счет, открытый НБУ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, НБУ упрощает отдельные требования по проверке источников происхождения наличных денег. Это будет действовать до отмены военного положения.

"Все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с законодательством", — подчеркнули в НБУ.

В свою очередь ПриватБанк запустил простой способ перевода денег с карт любого банка мира на поддержку украинской армии.

Деньги можно перевести с карт: VISA, MasterCard, Пространство, UnionPay. Помочь финансово можно как с дебетной, так и с кредитной карты. Максимальная сумма одного перевода — 500 тысяч гривен, при этом количество транзакций не ограничено.

Деньги можно переводить в трех валютах: гривне, евро и долларах США. Эквайер: ПриватБанк (LiqPay).

Национальный банк Украины (НБУ) открыл специальный счет для сбора денег на поддержку Вооруженных Сил Украины (ВСУ) 25 февраля. Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708.

За сутки на этот счет на нужды украинской армии собрали почти 300 млн гривен. Деньги на него перечисляли как граждане Украины, так и бизнес, и представители международных сообществ из стран ЕС, США, Канады, Великобритании и пр.