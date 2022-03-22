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monobank запустив управління карткою третьої особи
Нова послуга, яку пропонує monobank, має функціонал подібний до "дитячих карт". Про запуск управління карткою третьої особи повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський
Сама послуга побудована таким чином, що керуючий карткою бачить у своєму додатку виписку за рахунками, може налаштувати ліміти та обмеження користування: інтернет-ліміт, заборону поповнень, зняття готівки та багато іншого.
Така послуга підходить для управління картами дітей та людей, які не дуже впевнено почуваються у цифровому світі.
Функція легко підключається, для цього необхідно оновити програму, а потім перейти до "Налаштувань безпеки" та натиснути кнопку "Керування доступом до карти".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Банк згенерує QR-код для передачі доступу до карти, і той, хто повинен отримати доступ, відсканує код програмою monobank .
Тепер всі витрати будуть враховувати встановлені контролером ліміти та обмеження і у випадку якщо транзакція перевищує ліміт по ній буде відмова. Відключити контроль витрат можна буде в "налаштуваннях безпеки", просто скасувавши прив'язку "контролера", - пояснив Гороховский.
Нагадаємо, у всіх банківських карток клієнтів monobank у гаманцях Apple/Google Pay змінюють дизайн, зафіксувавши відому відповідь українських захисників острова Зміїний російським окупантам, коли ті пропонували здатися.
5 лютого Гороховський заявляв, що клієнтам monobank повернуть кредитні ліміти у розмірі 10 тисяч гривень із раніше схваленого ліміту, якщо вони були доступні до початку війни.