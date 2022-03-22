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Категорія
Банки
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monobank запустив управління карткою третьої особи

monobank
monobank. Фото: "Хвиля"

Нова послуга, яку пропонує monobank, має функціонал подібний до "дитячих карт". Про запуск управління карткою третьої особи повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський

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Сама послуга побудована таким чином, що керуючий карткою бачить у своєму додатку виписку за рахунками, може налаштувати ліміти та обмеження користування: інтернет-ліміт, заборону поповнень, зняття готівки та багато іншого.

Така послуга підходить для управління картами дітей та людей, які не дуже впевнено почуваються у цифровому світі.

Функція легко підключається, для цього необхідно оновити програму, а потім перейти до "Налаштувань безпеки" та натиснути кнопку "Керування доступом до карти".

Банк згенерує QR-код для передачі доступу до карти, і той, хто повинен отримати доступ, відсканує код програмою monobank .

Тепер всі витрати будуть враховувати встановлені контролером ліміти та обмеження і у випадку якщо транзакція перевищує ліміт по ній буде відмова. Відключити контроль витрат можна буде в "налаштуваннях безпеки", просто скасувавши прив'язку "контролера", - пояснив Гороховский.

Нагадаємо, у всіх банківських карток клієнтів monobank у гаманцях Apple/Google Pay змінюють дизайн, зафіксувавши відому відповідь українських захисників острова Зміїний російським окупантам, коли ті пропонували здатися.

5 лютого Гороховський заявляв, що клієнтам monobank повернуть кредитні ліміти у розмірі 10 тисяч гривень із раніше схваленого ліміту, якщо вони були доступні до початку війни.

Автор:
Сергій Горєлов