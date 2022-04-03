Monobank запустил услугу доставки своих карт в Европе

Мобильный банк Monobank запустил услугу доставки своих банковских карт по территории Европы. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

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"Мы доставляем карты по Европе! Если вы уехали за границу и вам нужно сделать перевыпуск, заказать карту другу или даже открыть счет в monobank, вы можете заказать доставку карты по Европе через нашу службу поддержки. В течение 5 рабочих дней карта будет у вас", — об этом Гороховский написал на своем телеграм-канале.

Стоимость доставки в Польшу составляет 10 злотых, а в остальные страны ЕС 20 злотых.

Напомним, ранее Monobank совместно с двумя киевскими заведениями запустили проект для украинских военнослужащих – "подвешенный" кофе для ВСУ.