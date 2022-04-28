monobank забезпечить просту покупку військових держоблігацій

Співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував новий реліз програми, в якому з'явиться можливість придбати військові облігації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Він стверджує, що алгоритм дій буде дуже простим.

"Купуючи облігацію, ви перераховуєте гроші до бюджету, допомагаєте забезпечити стабільність економіки та наближаєте Україну до перемоги", - написав Гороховський.

Завдяки покупці облігації також вдасться заробити до 11% річних у гривні.

Мінімальний термін - пів року, купити можна від 1 облігації.

"Виплати на 100% гарантовані міністерством фінансів України", - наголосив співзасновник monobank.

Національний банк України викуповує військові облігації уряду. Це сталося вже вчетверте з початку війни, і портфель цих паперів досяг 70 млрд грн.

Нагадаємо, до закінчення дії воєнного стану monobank знизив ставку за всіма кредитними продуктами до 1,6% на місяць.