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monobank забезпечить просту покупку військових держоблігацій
Співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував новий реліз програми, в якому з'явиться можливість придбати військові облігації.
Він стверджує, що алгоритм дій буде дуже простим.
"Купуючи облігацію, ви перераховуєте гроші до бюджету, допомагаєте забезпечити стабільність економіки та наближаєте Україну до перемоги", - написав Гороховський.
Завдяки покупці облігації також вдасться заробити до 11% річних у гривні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Мінімальний термін - пів року, купити можна від 1 облігації.
"Виплати на 100% гарантовані міністерством фінансів України", - наголосив співзасновник monobank.
Національний банк України викуповує військові облігації уряду. Це сталося вже вчетверте з початку війни, і портфель цих паперів досяг 70 млрд грн.
Нагадаємо, до закінчення дії воєнного стану monobank знизив ставку за всіма кредитними продуктами до 1,6% на місяць.