НБУ четвертый раз выкупил военные гособлигации — на 10 млрд грн

Национальный банк Украины выкупил военные облигации правительства. Это произошло уже в четвертый раз с начала войны, и портфель этих бумаг до 70 млрд грн, сообщает пресс-служба НБУ.

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В этот раз НБУ выкупил ОВГЗ на 10 млрд грн вместо традиционных 20 млрд грн. Общий объем выпуска военных облигаций составляет до 400 млрд грн.

С начала апреля это уже третий выкуп ОВГЗ. Национальным банк объясняет это увеличением потребностей бюджета на фоне введенных налоговых изменений и сравнительно низкими объемами международного финансирования.

При этом доходы бюджета не поддерживались досрочной уплатой налогов бизнесом и перечислением дивидендов государственными компаниями.

НБУ ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции, включая покупку криптовалюты, для предотвращения непроизводительного оттока капитала из страны в условиях военного положения.

Национальный банк Украины ограничил доступ к открытой информации об участниках рынка небанковских финансовых услуг на время действия в стране военного положения.