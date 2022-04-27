НБУ вчетверте викупив військові держоблігації - на 10 млрд грн

Національний банк України викупив військові облігації уряду. Це сталося вже вчетверте з початку війни, і портфель цих паперів досяг 70 млрд грн, повідомляє прес-служба НБУ.

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Цього разу НБУ викупив ОВДП на 10 млрд грн замість традиційних 20 млрд грн. Загальний обсяг випуску військових облігацій становить до 400 млрд грн.

З початку квітня це вже третій викуп ОВДП. Національний банк пояснює це збільшенням потреб бюджету на тлі запроваджених податкових змін та порівняно низькими обсягами міжнародного фінансування.

При цьому доходи бюджету не підтримувалися достроковою сплатою податків бізнесом та перерахуванням дивідендів державними компаніями.

НБУ запровадив додаткові обмеження на транскордонні операції, включаючи купівлю криптовалюти, для запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.

Національний банк України також обмежив доступ до відкритої інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг на час дії у країні воєнного стану.