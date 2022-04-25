НБУ ставить рекорди з продажу валюти: як поводитиметься курс долара в останній тиждень квітня

Однією з головних новин минулого тижня на валютному ринку став рекордний продаж Нацбанком валюти на міжбанку з початку війни. З 18 по 22 квітня НБУ реалізував підприємствам для купівлі критичного імпорту більше $546 млн, не придбавши при цьому жодного долара.

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З початку цього року ситуація була гіршою тільки за пару днів до війни (21-23 лютого), коли купівля теж була нульовою, а продаж склав аж $706 млн. Другий тиждень карколомного розпродажу НБУ – 24-28 січня, коли НБУ теж нічого не придбав, продавши $759,5 млн.

Таким чином, з першого дня війни НБУ придбав на міжбанку $1,123 млрд, а продав більше $3,334 млрд. Реалізація перевищила купівлю втричі. Якщо ж дивитися в річному вимірі, враховуючи довоєнний період, купівля склала $1,78 млрд, а продаж – $5,398 млрд.

Що ж стосується інтервенцій у євро, то минулого тижня купівля склала скромні €6 млн, а продаж – майже €202 млн. З початку війни регулятор придбав на міжбанку більше €91,17 млн, а продав €1,377 млрд. Такі інтервенції НБУ почав проводити тільки в умовах війни.

Нагадуємо, що торги валютою на міжбанку на сьогодні обмежені. НБУ може продавати її через банки тільки підприємствам, які займаються закупівлею критичного імпорту – найбільш необхідних в часи війни товарів, перелік яких встановлює Кабмін.

Курс валют на міжбанку, як відомо, сьогодні фіксований і складає 29,25 грн/$ та 31,65 грн/€.

Готівковий ринок. Чого чекати?

З 14 квітня Нацбанк дозволив банкам і обмінникам продавати населенню готівкову іноземну валюту, як і анонсував перед тим голова регулятора Кирило Шевченко, посилаючись на те, що сьогодні різниця між офіційним курсом і курсом на "чорному" ринку не така відчутна, якою була на початку війни.

Правда, НБУ постановив, що курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу. Що ж стосується банків, то тут курс протягом минулого тижня знижувався. Якщо ще у понеділок, 18 квітня, він складав 31,4-32,17 грн/$, то вже в неділю – 30-32,17 грн/$.

Опісля цього валюта почала дорожчати. Згідно з розрахунками наших експертів, до кінця цього тижня курс взагалі ладен наблизитись до 31,7-32,17 грн/$. Іншими словами, розрив між ціною продажу і купівлі буде звужуватись. На "чорному" ж ринку ситуація протилежна.

Якщо у понеділок середній по Україні курс становив 32,2-32,55 грн/$, то вже в неділю – 32,42-32,7 грн/$. Опитані нами експерти прогнозують, що на "чорному" ринку курс, зафіксований в неділю, протримається і на цьому тижні з невеликим розширенням різниці в ціні купівлі і продажу.

Євро на сьогоднішній день у банках торгується на рівні 33,94-34,82 грн/€ (тут спред теж взяв чіткий курс на звуження), а на "чорному" ринку – 35,52-35,95 грн/€ (тут ситуація обіцяє зберігатись з несуттєвими відхиленнями і цього тижня з тим же спредом).

Не все так погано: іноземці допоможуть

Як справедливо відмічає у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, для гривні, яка слабне через відтік з держави інвалюти, намічається потужна підтримка з двох джерел: від міжнародних кредиторів та вітчизняних аграріїв.

Глава МВФ Крісталіна Георгієва у своєму недавньому інтерв'ю заявила, що Україна отримає до $15 млрд фінансової допомоги. "Велика сімка" пообіцяла Україні цього року понад $24 млрд, за допомогою яких буде закрито "дірку" в держбюджеті.

Це допоможе уникнути дефолту та зберегти Україні доступ на міжнародні ринки пільгового кредитування, вважає експерт. Другий вагомий і позитивний для гривні фактор — високі ціни на українську агропродукцію на зовнішніх ринках.

"Враховуючи рекордні ціни на світових ринках, обсяг отриманої іноземної валюти можна порівняти з торішніми показниками. Це сприятливо позначиться на курсі гривні до євро та долара США", — каже Андрій Гойлов.

Втім, нагадує експерт, на міцність гривні позитивно впливають і обмеження Національного банку. Регулятор в рамках боротьби з відпливом капіталу з України запроваджує низку обмежень на операції в іноземних валютах.

У тому числі відключено автоматичну конвертацію для номінованих у гривнях платіжних карток при оплаті ними різних товарів та послуг. Тепер українці зможуть здійснювати такі платежі лише в іноземних валютах.

Таким чином, зараз неможливо конвертувати гривні за більш вигідним, ніж на готівковому ринку, курсом.

Перекази за кордон: quasi cash та Р2Р

Ще однією важливою подією минулого тижня стало те, що НБУ дозволив українцям здійснювати закордонні Р2Р-перекази (перекази з картки на картку) та quasi cash операції (поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, купівля віртуальних активів тощо).

Усі ці операції дозволені у межах лімітів. Щодо Р2Р, то тут громадяни Із гривневих платіжних карток отримали можливість переказувати кошти на картки фізичних осіб за кордоном в межах 100 тисяч грн на місяць.

Паралельно українці мають змогу здійснювати перекази на картки за кордоном зі своїх валютних платіжних карток у межах окремого ліміту у 100 тисяч грн на місяць (це більше $3 тисяч).

Стосовно quasi cash, то тут українці можуть здійснювати операції тільки з валютних платіжних карток у межах ліміту до 100 тисяч грн у еквіваленті (більше $3 тисяч) на місяць. Здійснення операцій quasi cash за допомогою гривневих платіжних карток тимчасово заборонено.

Звернемо увагу, що ліміт для переказу 100 тисяч грн з валютних карток спільний для P2P-переказів та операцій quasi cash. Якщо, наприклад, людина вже переказала зі своєї української валютної картки на картку за кордоном 100 тисяч грн в еквіваленті, то здійснення цього ж місяця операції quasi cash вже неможливе.