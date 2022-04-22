Нацбанк досяг максимуму з "чистого" продажу валюти з початку повномасштабного вторгнення РФ

З 18 по 22 квітня Національний банк України продав $546,7 млн та EUR201,9 млн, це максимальна тижнева інтервенція з 24 лютого. Такі дані повідомив НБУ.

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Причому за цей тиждень Нацбанк не купував долари та купив лише 6 млн євро.

Після перших тижнів повномасштабної війни з Росією обсяг купівлі валюти НБУ почав падати, а обсяг її продажу – збільшуватись. Але в першу половину квітня продажі знизилися до $300-450 млн.

Міжнародні резерви України на 1 квітня 2022 року, за даними НБУ, становили $28,11 млрд — це на 2% більше, ніж на початок березня. Але потім вони знизилися до $27,4 млрд.

Нагадаємо, в Україні з'явився новий канал надходження валюти, який зараз виступає добрим компенсаторним механізмом.

При цьому Національний банк України (НБУ) запровадив додаткові обмеження на транскордонні операції, включаючи купівлю криптовалюти, для запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.