Нацбанк достиг максимума по "чистой" продаже валюты с начала полномасштабного вторжения РФ

С 18 по 22 апреля Национальный банк Украины продал $546,7 млн и EUR201,9 млн. Это максимальная недельная интервенция с 24 февраля. Такие данные сообщил НБУ.

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Причем за эту неделю Нацбанк не приобретал доллары и купил всего 6 млн евро.

После первых недель полномасштабной войны с Россией объем покупки валюты НБУ начал падать, а объем ее продажи – увеличиваться. Но в первую половину апреля продажи снизились до $300-450 млн.

Международные резервы Украины на 1 апреля 2022 года, по данным НБУ, составили $28,11 млрд — это на 2% больше, чем на начало марта. Но затем они снизились до $27,4 млрд.

Напомним, в Украине появился новый канал поступления валюты, который сейчас выступает хорошим компенсаторным механизмом.

При этом Национальный банк Украины (НБУ) ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции, включая покупку криптовалюты, для предотвращения непроизводительного оттока капитала из страны в условиях военного положения.