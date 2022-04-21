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НБУ ввел новые ограничения на валютные переводы

НБУ ввел новые ограничения на валютные переводы
Фото: ua.depositphotos.com

Национальный банк Украины (НБУ) ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции для предотвращения непроизводительного оттока капитала из страны в условиях военного положения.

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Как сообщает пресс-служба регулятора, физлица смогут покупать активы, которые непосредственно конвертируются (обмениваются) на деньги и относятся к операциям quasi cash, используя только собственную иностранную валюту, в пределах лимита 100 тысяч грн в месяц (в эквиваленте).

Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P переводы. Эти безналичные операции разрешено производить с использованием платежных карт, эмитированных к счетам, открытым в иностранной валюте.

В НБУ уточнили, что к операциям quasi cash относятся: пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и другие операции.

В то же время для поддержки вынужденных переселенцев из Украины Нацбанк определил, что физлица также могут в пределах отдельного лимита в 100 тысяч грн в месяц проводить трансграничные Р2Р-переводы со счетов, открытых в банках в национальной валюте.

Однако проведение операций quasi cash с соответствующих счетов временно запрещено. По оценкам НБУ, эти изменения будут способствовать улучшению конъюнктуры валютного рынка, что является предпосылкой для ослабления ограничений и в дальнейшем, а также уменьшению давления на международные резервы Украины.

В НБУ отмечают, что начиная с конца марта спрос и предложение по экспортно-импортным операциям клиентов на валютном рынке в целом сбалансированы. В то же время значительные объемы покупки валюты банками для расчетов с международными платежными системами оказывают определенное дополнительное давление на валютный рынок.

В частности, в марте объем чистых перечислений иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем составил 1,7 млрд долларов США, а с начала апреля (на 18 апреля) – 0,9 млрд долларов.

Как заявили в Нацбанке, с одной стороны, необходимость в проведении расчетов с международными платежными системами возникает вследствие использования украинскими гражданами карт, эмитированных украинскими банками к счетам в национальной валюте, за пределами страны для покупки товаров и услуг.

"В то же время проведение таких расчетов критически необходимо для миллионов граждан, которые были вынуждены временно уехать за границу. С другой стороны, платежные карты также используются для оплаты операций quasi cash, которые преимущественно осуществляются, чтобы обойти действующие ограничения НБУ, в частности, для инвестирования за границу, которое в условиях военного положения запрещено", – пояснили в Национальном банке.

Таким образом, такие операции следует трактовать как приводящие к непроизводительному выводу капитала из страны.

"Как следствие, Национальный банк отчасти ограничил возможности осуществления таких операций. Обращаем внимание, что внедренные изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут производиться без ограничений", – добавили в НБУ.

Ранее Национальный банк Украины ослабил ряд ограничений на сделки в иностранной валюте для волонтерских организаций. 

Напомним, 24 февраля, после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Нацбанк приостановил работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Кроме этого, НБУ ввел мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов и правительства, и отдельных разрешений Нацбанка).

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Дмитрий Нарожный