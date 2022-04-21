НБУ запровадив нові обмеження на валютні перекази

Національний банк України (НБУ) запровадив додаткові обмеження на транскордонні операції для запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.

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Як повідомляє пресслужба регулятора, фізособи зможуть купувати активи, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на гроші та відносяться до операцій quasi cash, використовуючи лише власну іноземну валюту в межах ліміту 100 тисяч грн на місяць (в еквіваленті).

Відповідний ліміт також поширюється на транскордонні P2P переклади. Ці безготівкові операції можна здійснювати з використанням платіжних карток, емітованих до рахунків, відкритих в іноземній валюті.

У НБУ уточнили, що до операцій quasi cash відносяться: поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, покупка віртуальних активів та інші операції.

У той же час для підтримки вимушених переселенців з України Нацбанк визначив, що фізособи також можуть у межах окремого ліміту в 100 тисяч грн на місяць проводити транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті.

Проте проведення операцій quasi cash із відповідних рахунків тимчасово заборонено. За оцінками НБУ, ці зміни сприятимуть покращенню кон'юнктури валютного ринку, що є передумовою для послаблення обмежень і надалі, а також зменшення тиску на міжнародні резерви України.

У НБУ відзначають, що починаючи з кінця березня попит і пропозиція щодо експортно-імпортних операцій клієнтів на валютному ринку в цілому збалансовані. У той же час значні обсяги купівлі валюти банками для розрахунків з міжнародними платіжними системами чинять додатковий тиск на валютний ринок.

Зокрема, у березні обсяг чистих перерахувань іноземної валюти українськими банками на користь міжнародних платіжних систем становив 1,7 млрд доларів США, а з початку квітня (на 18 квітня) – 0,9 млрд доларів.

Як заявили в Нацбанку, з одного боку, необхідність проведення розрахунків з міжнародними платіжними системами виникає внаслідок використання українськими громадянами карток, емітованих українськими банками до рахунків у національній валюті, за межами країни для купівлі товарів та послуг.

"В той же час проведення таких розрахунків критично необхідне для мільйонів громадян, які були змушені тимчасово виїхати за кордон. З іншого боку, платіжні картки також використовуються для оплати операцій quasi cash, які переважно здійснюються, щоб обійти чинні обмеження НБУ, зокрема для інвестування за кордон, яке в умовах воєнного стану заборонено", – пояснили у Національному банку.

Таким чином, такі операції слід трактувати як такі, що призводять до непродуктивного виведення капіталу з країни.

"Як наслідок, Національний банк частково обмежив можливості здійснення таких операцій. Звертаємо увагу, що впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків з метою оплати вартості товарів, робіт та послуг, які можуть здійснюватися без обмежень", – додали у НБУ.

Раніше Національний банк України послабив низку обмежень на операції в іноземній валюті для волонтерських організацій.

Нагадаємо, 24 лютого, після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Нацбанк призупинив роботу валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами.

Крім цього, НБУ ввів мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів та уряду, та окремих дозволів Нацбанку).

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