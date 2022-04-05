НБУ упростил проведение валютных платежей для волонтеров

Национальный банк Украины (НБУ) ослабил и уточнил ряд ограничений на сделки в иностранной валюте.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает пресс-служба регулятора, с учетом запросов банков и волонтеров, НБУ разрешил физлицам переводить иностранную валюту для покупки ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита 400 тысяч грн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ).

К таким товарам относятся: бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи;

Нацбанк также временно сократил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 365 до 90 календарных дней. В НБУ отмечают, что эта мера вводится для предотвращения вывода капитала за границу и недопущения возникновения макроэкономических дисбалансов.

Новые требования будут применяться к операциям резидентов по экспорту и импорту товаров, которые осуществлялись с 5 апреля 2022 года.

Кроме этого, возвращены стандартные требования к банкам по проведению надлежащего анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях их клиентов.

В НБУ напомнили, что Национальный банк с 24 февраля 2022 года разрешил банкам проводить валютный надзор в упрощенном виде – без проведения дополнительного анализа документов (информации) о валютных операциях клиентов, источниках происхождения средств, используемых для их проведения, и других соответствующих мер.

Учитывая устойчивость банковской системы и вызовы военного времени, Нацбанк определил, что упрощенные требования к валютному надзору с 4 апреля 2022 года будут применяться только к ряду операций, среди которых:

– операции резидентов и нерезидентов для проведения мобилизационных и других мероприятий, регулирующих отношения в сфере обеспечения нацбезопасности и обороны;

– операции резидентов по выполнению обязательств, которые обеспечены государственной гарантией;

– операции МФО и некоторые другие.

Упрощенный валютный надзор также остается для сделок, сумма которых не превышает 400 тысяч грн.

Национальный банк также расширил перечень исключений из общего запрета на проведение расходных операций по счетам юрлиц в Украине, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ.

В НБУ отмечают, что это делается для обеспечения возможности этих юрлиц выплачивать зарплату сотрудникам, уплачивать налоги и другие обязательные платежи государству, а также совершать некоторые другие операции.

В частности, таким юридическим лицам разрешено продавать безналичную иностранную валюту (кроме российских и белорусских рублей), платить банку комиссии и другие платежи за предоставление банковских и других финансовых услуг.

Эти предприятия также могут проводить ряд выплат, связанных со страхованием, в частности, путем оплаты медучреждениям стоимости предоставленной помощи, а также выплаты страхового возмещения вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших по договорам "автогражданки" ( с некоторыми ограничениями).

Также для соблюдения условий выполнения международных договоров Нацбанк разрешил переводить иностранную валюту для выплаты пенсий гражданам Украины, выехавшим на постоянное место жительства за границу, кроме переводов в Россию и Беларусь.

Разрешена реализация остатков памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции в филиалах и отделениях банков, если нет угрозы жизни и здоровью работников и клиентов.

Напомним, 24 февраля, после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Нацбанк приостановил работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Кроме этого, НБУ ввел мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов и правительства, и отдельных разрешений Нацбанка).