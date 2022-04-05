НБУ спростив проведення валютних платежів для волонтерів

Національний банк України (НБУ) послабив та уточнив низку обмежень на угоди в іноземній валюті.

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Як повідомляє пресслужба регулятора, з урахуванням запитів банків та волонтерів, НБУ дозволив фізособам переказувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 тисяч грн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ).

До таких товарів відносяться: бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для стеження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання медичної допомоги;

Нацбанк також тимчасово скоротив граничні терміни розрахунків за експортно-імпортними операціями з 365 до 90 календарних днів. У НБУ зазначають, що цей захід запроваджується для запобігання виведенню капіталу за кордон та недопущення виникнення макроекономічних дисбалансів.

Нові вимоги будуть застосовуватись до операцій резидентів з експорту та імпорту товарів, що здійснювалися з 5 квітня 2022 року.

Крім цього, повернено стандартні вимоги до банків щодо проведення належного аналізу та перевірки документів (інформації) щодо валютних операцій їхніх клієнтів.

У НБУ нагадали, що Національний банк з 24 лютого 2022 року дозволив банкам проводити валютний нагляд у спрощеному вигляді – без проведення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції клієнтів, джерела походження коштів, що використовуються для їх проведення, та інших відповідних заходів.

Враховуючи стійкість банківської системи та виклики воєнного часу, Нацбанк визначив, що спрощені вимоги до валютного нагляду з 4 квітня 2022 року застосовуватимуться лише до низки операцій, серед яких:

– операції резидентів та нерезидентів для проведення мобілізаційних та інших заходів, що регулюють відносини у сфері забезпечення нацбезпеки та оборони;

– операції резидентів щодо виконання зобов'язань, які забезпечені державною гарантією;

- операції МФО та деякі інші.

Спрощений валютний нагляд також залишається для оборудок, сума яких не перевищує 400 тисяч грн.

Національний банк також розширив перелік винятків із загальної заборони на проведення видаткових операцій за рахунками юросіб в Україні, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ або РБ.

У НБУ наголошують, що це робиться для забезпечення можливості цих юридичних осіб виплачувати зарплату працівникам, сплачувати податки та інші обов'язкові платежі державі, а також здійснювати деякі інші операції.

Зокрема, таким юридичним особам дозволено продавати безготівкову іноземну валюту (крім російських та білоруських рублів), сплачувати банку комісії та інші платежі за надання банківських та інших фінансових послуг.

Ці підприємства також можуть проводити низку виплат, пов'язаних зі страхуванням, зокрема, шляхом оплати медустанов вартості наданої допомоги, а також виплати страхового відшкодування шкоди життю, здоров'ю, майну потерпілих за договорами "автоцивілки" (з деякими обмеженнями).

Також для дотримання умов виконання міжнародних договорів Нацбанк дозволив переказувати іноземну валюту для виплати пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, крім переказів до Росії та Білорусі.

Дозволено реалізацію залишків пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції у філіях та відділеннях банків, якщо немає загрози життю та здоров'ю працівників та клієнтів.

Нагадаємо, 24 лютого, після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Нацбанк призупинив роботу валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами.

Крім цього, НБУ ввів мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів та уряду, та окремих дозволів Нацбанку).

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