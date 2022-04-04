Місяць валютних обмежень: коли чекати на запуск міжбанку та як минув березень на “чорному ринку”

Протягом березня нацбанк був змушений продати $2,476 млрд компаніям, що завозять в Україну товари критичного імпорту, закріпивши курс на рівні 29,25 грн/$. Водночас регулятор протягом березня придбав усього лише $700 млн, через що резерви скоротилися на $1,766 млрд.

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Березень, що минув, став першим місяцем, який країна прожила у стані війни. Протягом цього часу валютний ринок стояв майже на цілковитій паузі. Головна причина – у рішенні НБУ заборонити продаж іноземної валюти як на міжбанку (купувати валюту можна було лише для оплати стратегічного імпорту), так і банками населенню. Практично населення могло купувати готівкову валюту лише нелегально на "чорному" ринку – в деяких обмінниках і у валютників.

Нацбанк пішов на такі жорсткі обмеження з ряду причин. Передовсім, задля утримання валюти в українській економіці, щоб бодай якось стримати ослаблення гривні. У той же час у багатьох підприємств на тлі війни попит на валюту стрімко скоротився. Бізнес або припиняв діяльність, або скорочував зовнішньоекономічну діяльність. Стрімко падав й попиту населення на певні категорії імпортних товарів.

Для порівняння, у лютому, 23 дні якого прийшлись на мирний час, НБУ придбав $951 млн, а продав на міжбанку $1,259 млрд ("мінус" таким чином склав $308 млн).

Купівля та продаж Нацбанком валюти, за даними НБУ

І цей розрив буде тільки наростати. Як мінімум через те, що Кабмін постійно розширює своїми постановами перелік підприємств критичного імпорту. Якщо подивитись на динаміку інтервенцій регулятора (по долару, оскільки він через воєнний стан почав проводити інтервенції і в євро), то за березень картина виглядала так:

з 28 лютого по 4 березня придбав $546,3 млн, а продав $144 млн;

з 7 по 12 березня придбав $206,8 млн, а продав $473,04 млн;

з 14 по 18 березня купив $44,3 млн, а продав $232,52 млн;

з 21 по 25 березня придбав усього лише $3,5 млн, а продав $356,15 млн;

з 28 березня по 1 квітня НБУ купив $21,5 млн, а продав $303 млн.

Регулятор економить валюту, оскільки її надходження в Україну катастрофічно скоротились: експорт стрімко впав, а заробітчани стали рідше перекидати на батьківщину кошти, оскільки забрали родичів до себе за кордон або самі лишились в Україні. У свою чергу нерезиденти ще до війни виходили з ОВДП.

Довідково: тільки за місяць війни, за даними замміністра економіки Тараса Качки, експорт продукції з України скоротився вдвічі. Протягом березня наша держава експортувала продукції на $2,7 млрд, що вдвічі менше, ніж у лютому.

Як свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research серед керівників бізнесу, напад російської армії уповільнив чи зупинив роботу 86% українських компаній. Кожна п’ята з опитаних компаній (21%), аби вижити, вже розпочала галузеву трансформацію. Для 37% вона стала актуальною.

НБУ страхує вимушених переселенців

У Національного банку був ще один важливий аргумент для "закручування гайок" щодо курсоутворення. Як справедливо зауважив у коментарі Delo.ua член ради НБУ Віталій Шапран, Україну через бойові дій покинули мільйони громадян. Тож у Нацбанку зробили усе можливе, щоб наші вимушені переселенці за кордоном отримали змогу розраховуватися гривневими картками за офіційним курсом НБУ.

Як заявив у кінці березня верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді, таких переселенців наразі понад 4 млн. Половина з них – діти. Як зауважує Віталій Шапран, якщо регулятор повноцінно запустить роботу міжбанку і зніме обмеження з утворення курсу, гривня попервах стрімко знеціниться, що вдарить по купівельній спроможності переселенців. Тому в НБУ чекають їхнього повернення.

"Про запуск міжбанківського валютного ринку, гадаю, говорити зарано. На фронтах поки невизначеність. Та й за кордоном мільйони наших людей. Як тільки ми побачимо яскраву тенденцію до повернення наших переселенців, відразу можна буде приступати до планів щодо повноцінного запуску міжбанку. Але це моя суто приватна думка", – зауважив у розмові з нами Віталій Шапран.

До слова, подібні міркування у розмові з Delo.ua висловила і перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, відмітивши, що "для запуску міжбанку потрібне відновлення експорту", і не окресливши жодних часових перспектив щодо повноцінного запуску ринку.

Готівковий і "чорний" ринки

У березні на готівковому ринку (в обмінниках, що продають валюту попри заборону НБУ), як і на "чорному" ринку, динаміка курсу була нерівномірною: на початку місяця курс стрімко стрибнув уверх, але вже за перші кілька днів цінники почали різко знижуватись. І це не дивно, оскільки на початку березня населення масово емігрувало, запасаючись інвалютою, що призвело до її ситуативного здорожчання.

4 березня на готівковому ринку курс долара досяг максимуму - тоді валюта в середньому по країні торгувалась на рівні 36,91-39 грн/$. 31 березня відчутно звузився діапазон між вартістю купівлі і продажу: 31,67-32,2 грн/$. Така ж динаміка була і по євро: якщо 4 березня курс склав 43-48 грн/€, то на 31 березня (з тим же звуженням спреду) – 35-36,45 грн/€.

Як видно, ці курси суттєво відрізняються від закріплених Національним банком (фіксований курс по євро – 32,48 грн/€). Що ж стосується "чорного" ринку, то там сьогодні, як і протягом березня, курс був практично тотожним із готівковим.