АМКУ дозволив МХП Косюка купити албанські компанії з виробництва курятини

Антимонопольний комітет України надав дозвіл словенській компанії Perutnina Ptuj D.O.O., що контролюється агрохолдингом Миронівський хлібопродукт (МХП), який належить Юрію Косюку придбати низку албанських підприємств з виробництва та переробки курятини.

Про це 25 квітня повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

За його словами, Perutnina Ptuj не здійснює господарської діяльності в Україні.

"Попри те, що юридичні особи, пов’язані відносинами контролю з "Perutnina Ptuj D.O.O.", утворюють групу компаній МХП зі штаб-квартирою в Києві, на території нашої держави словенська фірма не здійснює господарської діяльності, - написав Кириленко.

В заяві компанії вказано, що завдяки цим угодам група МХП планує налагодити виробництво та реалізацію курятини в Албанії та Косово, використовуючи свій досвід та технології.

"Враховуючи, що ці дії не впливають на українські ринки, комітет надав дозволи на всі сім заяв від Perutnina Ptuj D.O.O.", - зазначив Кириленко.

МХП Юрія Косюка є найбільшим виробником курятини в Україні. Тепер холдинг вирішив розширити свою присутність на ринках Албанії та Косова шляхом придбання місцевих активів.

МХП контролює 55% українського ринку курятини

Зазначимо, що МХП є провідним виробником курятини в Україні та одним із основних експортерів цього продукту до Європейського Союзу.

Компанія контролює більше 55% українського ринку курятини, представленої під торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський". Холдинг самостійно вирощує птицю та велику рогату худобу.

Також МХП обробляє один з найбільших земельних банків в Україні - близько 370 тисяч гектарів у Вінницькій Дніпропетровській Сумській Київській Тернопільській Львівській івано-франківській та інших областях. Компанія займається вирощенням кукурудзи соняшнику пшениці сої та ріпаку.

При цьому, Косюк володіє 59,7% акцій МХП через компанію WTI Trading Limited. Основні виробничі потужності групи зосереджені в Україні, а також вона має підприємства в Словенії, Сербії, Хорватії, та Боснії і Герцеговині (через Perutnina Ptuj).

Нагадаємо, у березні 2024 року МХП отримав дозвіл АМКУ на створення спільного підприємства з компанією Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) у місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). А у січні АМКУ дав дозвіл МХП на купівлю компанії "Овочева скарбниця", яка реалізує свіжі овочі та салатами під брендом "Словянка".