МХП купує виробника свіжих овочів і салатів "Словянка"

Агрохолдинг Миронівський хлібопродукт (МХП), який належить Юрію Косюку, купує компанію "Овочева скарбниця", яка реалізує свіжі овочі та салатами під брендом "Словянка". Дозвіл на цю покупку надав Антимонопольний комітет.

Про це йдеться у рішенні АМКУ.

АМКУ 25 січня розглянув заявку "МХП" на придбання мажоритарної частки ТОВ "Овочева скарбниця".

"Надано дозвіл ПрАТ "МХП" на придбання частки у статутному капіталі ТОВ " Овочева скарбниця", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі правління товариства", - йдеться у тексті рішення.

Зазначимо, що за даними платформи Опендатабот, кінцевим бенефіціаром "Овочевої скарбниці" є Сергій Дубінін, який раніше займав посаду директора ТОВ "МХП Фудсервіс".

Зазначимо, що МХП є провідним виробником курятини в Україні та одним із основних експортерів цього продукту до Європейського Союзу. Компанія контролює більше 55% українського ринку курятини, представленої під торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський". Холдинг самостійно вирощує птицю та велику рогату худобу.

Також МХП обробляє один з найбільших земельних банків в Україні - близько 370 тисяч гектарів у Вінницькій Дніпропетровській Сумській Київській Тернопільській Львівській івано-франківській та інших областях. Компанія займається вирощенням кукурудзи соняшнику пшениці сої та ріпаку.

При цьому, Косюк володіє 59,7% акцій МХП через компанію WTI Trading Limited. Основні виробничі потужності групи зосереджені в Україні, а також вона має підприємства в Словенії, Сербії, Хорватії, та Боснії і Герцеговині (через Perutnina Ptuj).

Додамо, За 2022 рік сукупний дохід компаній, які згідно з Індексом Опендатаботу, потрапили в десятку кращих в агросфері, збільшився на 27%. При цьому, рівно половина компаній з топ-10 належить до фінансово-промислової групи "МХП", заснованої Юрієм Косюком. Йдеться про "Вінницьку птахофабрику", "Миронівську птахофабрику", "Зернопродукт МХП", "Урожай" та "Оріль-Лідер".