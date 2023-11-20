Компанія МХП запустила кулінарний чат-бот на базі штучного інтелекту

Бути виробником якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів — завдання МХП. Завдяки кулінарним продуктам компанії люди можуть інвестувати час не в приготування їжі, а в найважливіше для себе – родину, хобі, навчання, дозвілля, відпочинок тощо. Відповідальність МХП — щоб споживач був щасливим, а його потреби були максимально задоволені

Саме з цієї метою компанія МХП запустила Kulinator — кулінарний чат-бот на базі штучного інтелекту. В його обов’язки входить допомога користувачеві у будь-яких кулінарних запитах. Kulinator може запропонувати меню на вечір із тих продуктів, які є у вас вдома, цікаві, незвичні, складні рецепти для тих, хто хоче спробувати щось новеньке. Або ж навіть абсолютно прості — для кулінарних початківців, котрі гуглять, як приготувати червону воду для борщу.

«Для МХП як кулінарної компанії дуже важливо відстежувати сучасні тренди. Ми впроваджуємо інноваційні технології, бо прагнемо робити кулінарне життя українців простішим і різноманітнішим. Kulinator – це вияв нашої турботи про споживача, бот, котрий зробить приготування їжі легшим і приємнішим. А ще важливо те, що цей помічник-посіпака запропонує вам рецепти саме з тих продуктів, які є у вас тут і зараз. Сподіваємось, що користувачі оцінять його вміння, і також з розумінням поставляться до того, що він допомагає лише у кулінарних питаннях, тож особисте чи робоче життя налагодити не допоможе», – розповідає Олег Шмуляєв, заступник голови правління МХП з маркетингу.

Щоб перетворити Kulinator на персонального помічника, який може надавати повноцінну інформацію, користувачеві потрібно зареєструватися. Далі можна почати діалог, ставлячи йому будь-які кулінарні запитання – чат-бот відповідає лише на них. Ще у чат-боті можна подивитися інформацію про бренди компанії МХП, а також звернутися на інформаційну лінію онлайн – особлива радість для тих, хто не любить витрачати часу на телефонні дзвінки.

Для власників картки лояльності «ЇМО!» також хороші новини: тепер не потрібно носити її з собою чи називати номер на касі – електронну картку можна легко «викликати» у чат-боті.

Скористатися чат-ботом дуже просто – варто лише перейти за посиланням, зареєструватися і почати діалог.

Кулінарний помічник на базі штучного інтелекту такого рівня з’явився в Україні вперше. Як і будь-який штучний інтелект, Kulinator не є ідеальним: можуть траплятися орфографічні помилки, або ж кумедні пропозиції. Тож чат-боту потрібно дати час, щоб він міг навчитися краще. Kulinator буде постійно вдосконалюватися, й уже в 2024 році матиме ще більше функцій зі спецпропозиціями, новинами, порадами і навіть кулінарно-розважальним контентом.

Довідка:

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема «Наша Ряба», «Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами компанія відкрила по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів «Мʼясомаркет», заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба»