Компания МХП запустила кулинарный чат-бот на базе искусственного интеллекта

Быть производителем качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей – задача МХП. Благодаря кулинарным продуктам компании люди могут инвестировать время не в приготовление пищи, а в самое важное для себя – семью, хобби, обучение, досуг, отдых и т.д. Ответственность МХП – чтобы потребитель был счастлив, а его потребности были максимально удовлетворены

Именно с этой целью компания МХП запустила Kulinator – кулинарный чат-бот на основе искусственного интеллекта. В его обязанности входит помощь пользователю в любых кулинарных запросах. Kulinator может предложить меню на вечер из тех продуктов, которые есть у вас дома, интересные, необычные, сложные рецепты для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новенькое. Или даже абсолютно простые — для кулинарных начинающих, которые гуглят, как приготовить красную воду для борща.

«Для МХП, как кулинарной компании, очень важно отслеживать современные тренды. Мы внедряем инновационные технологии, потому что стремимся делать кулинарную жизнь украинцев проще и разнообразнее. Kulinator – это проявление нашей заботы о потребителе, боте, который сделает приготовление пищи более легким и приятным. А еще важно то, что этот помощник-миньон предложит вам рецепты именно из тех продуктов, которые есть у вас здесь и сейчас. Надеемся, что пользователи оценят его умение, и также с пониманием отнесутся к тому, что он помогает только в кулинарных вопросах, так что личную или рабочую жизнь наладить не поможет», – рассказывает Олег Шмуляев, заместитель председателя правления МХП по маркетингу.

Чтобы превратить Kulinator в персонального помощника, который может предоставлять полноценную информацию, пользователю нужно зарегистрироваться. Далее можно начать диалог, задавая ему любые кулинарные вопросы – чат-бот отвечает только на них. Еще в чат-боте можно посмотреть информацию о брендах компании МХП, а также обратиться на информационную линию онлайн – особенная радость для тех, кто не любит тратить время на телефонные звонки.

Для владельцев карты лояльности «ЇМО!» также хорошие новости: теперь не нужно носить ее с собой или называть номер на кассе – электронную карточку можно легко вызвать в чат-боте.

Воспользоваться чат-ботом очень просто – стоит перейти по ссылке, зарегистрироваться и начать диалог.

Кулинарный помощник на базе искусственного интеллекта такого уровня появился в Украине впервые. Как и любой искусственный интеллект, Kulinator не является идеальным: могут случаться орфографические ошибки или забавные предложения. Так что чат-боту нужно дать время, чтобы он мог научиться лучше. Kulinator будет постоянно совершенствоваться, и уже в 2024 году будет еще больше функций со спецпредложениями, новостями, советами и даже кулинарно-развлекательным контентом.

Справка:

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности, «Наша Ряба», «Аппетитная», «Легко!», «Бащинский», Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек разной направленности. Это сеть магазинов «Мясомаркет», заведения вкусного фастфуда Döner Маркет, магазины «Еда Свежая», «Наша Ряба»