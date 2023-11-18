Цифровизация бизнес-процессов, устойчивое развитие и реинтеграция ветеранов – кейс МХП

Ко Дню сельского хозяйства бизнес-портал Delo.ua рассказывает, как компания МХП, несмотря на войну, работает, чтобы обеспечить в стране продовольственную безопасность, инвестирует, реализует новые проекты и внедряет диджитализованные решения.

Компания МХП - крупный игрок на аграрном рынке, производственные мощности которого охватывают 12 областей Украины. Земельный банк составляет 360 000 га, из них под выращивание сельскохозяйственных культур – 353 000 га. МХП также является одним из самых больших работодателей в стране, где сегодня работает более 32 тысяч человек.

Выращивание собственного зерна – один из важнейших компонентов вертикально интегрированной бизнес-модели МХП. На полях выращивают кукурузу, подсолнечник, пшеницу, сою и рапс. Компания на 100% обеспечивает себя зерновыми для производства собственных комбикормов. Это позволяет контролировать качество и биологическую безопасность при кормлении кур на предприятиях МХП.

Агробизнес МХП – это 11 растениеводческих предприятий, три завода по производству комбикормов и переработки подсолнечника, завод по переработке сои и 14 элеваторов для хранения зерна. МХП продолжает курс на диджитализацию и инновационные технологии в агро, а также развивает корпоративную культуру на примере международных практик.

Digital Agro 360°

Цифровизация бизнес-процессов в производстве – это один из приоритетов в агронаправлении МХП. Восемь лет назад у компании возникла идея оцифровать производственные и сервисные процессы, сопровождавшиеся бумажными носителями (в т.ч. дневниками, тетрадями и т.п.). Поэтому было принято решение построить экосистему, чтобы оцифровывать технологию выращивания зерновых на стратегическом и оперативном уровнях. Так раскачался путь постройки Digital Agro 360°.

“Драйверами проекта являлись автоматизация рутинных бумажных операций и высвобождение времени специалистов агропроизводства. Это сопровождалось накоплением данных для будущей аналитики», – рассказал заместитель председателя правления по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский.

Что делают с помощью Digital Agro 360°:

долгосрочное моделирование и планирование технологии выращивания;

оперативное планирование выполнения технологии, обзоры и сопутствующие контроли;

в режиме реального времени отслеживают уровень соблюдения технологии;

выявляют резервы эффективности с помощью Big Data;

взаимодействуют с бортовыми системами самоходной техники по плановым задачам и их выполнению;

автоматически генерируют первоначальную документацию.

Digital Agro 360° объединяет 5 авторских разработок МХП и более 10 специализированных нишевых решений по управлению агропроизводством, образующим комплекс цифровых рабочих мест для ключевых производственных вертикалей.

От моделирования долгосрочного технологического плана до карты-задачи на технику по технологической операции, от онлайн контроля выполнения операций до моделей машинного обучения – так сегодня работает растениеводство МХП.

Частью экосистемы Digital Agro 360° является авторская разработка по годовому планированию технологии выращивания – Digital Agro Planning. На сегодняшний день – это планирование структуры посевных площадей и технологии на год, а в ближайшее время с горизонтом до пяти лет, с учетом экономического фактора и агрономических критериев, Big Data с полей и облачное вычисление производительности каждого из них. Все алгоритмы обработки накопленных данных имеют возможность расширения и углубления.

“Представьте, на предприятии площадью 15 тысяч Га анализируются миллионы комбинаций факторов по выбранным культурам. Это базируется на реальных исторических и синтетических данных, что позволяет моделировать будущие состояния”, - подчеркивает Сергей Доброгорский .

В компании отметили, что синтетические данные (искусственно созданная информация с помощью алгоритмов для проверки математических моделей и обучения моделей машинного обучения) являются мощным инструментом. В частности, исследовательская компания Gartner прогнозирует, что к 2030 году синтетические данные опередят реальные данные в моделях искусственного интеллекта.

При анализе обширных данных МХП также применяет симплекс-метод, и этим обеспечивает комплексный подход к наиболее критичным, с точки зрения технологии, показателям для лучшего планирования структуры посевных площадей. Идея Симплекс-метода заключается в последовательном переборе вариантов решений с последовательным переходом от одного параметра к другому, что в итоге обеспечивает комбинацию для лучшего конечного результата.

Решения для управления балансом зерна

Решение по управлению балансом зерна команда МХП разрабатывала с 2019 года. Уже этой весной сотрудники из ИТ департамента представили решение по балансу зерна в офисе Microsoft в Кельне на стратегическом Roadshow.

Присутствовавшие были поражены инновационными разработками, которые МХП продолжает реализовывать, несмотря на войну.

Драйверами проекта являлись автоматизация рутинных бумажных операций и высвобождение времени специалистов агропроизводства. Это сопровождалось накоплением данных для будущей аналитики Сергей Доброгорский заместитель председателя правления по агробизнесу МХП

Как результат теперь на просчет всех нужных решений уходит до нескольких часов. Ранее на расчет оптимальных результатов по размещению урожая, его реализации, закупке зерна и логистике у МХП уходили дни.

Посредством решения для управления балансом зерна решается:

задача оперативного получения динамического плана распределения зернового сырья, продуктов переработки и комбикорма в зависимости от изменения входных данных (цены, потребление, мощности транспортировки и хранения);

многосценарность при решении целевой задачи: минимизация себестоимости комбикорма и получение максимальной маржи при реализации зерновых;

минимизируется влияние человеческого фактора при принятии решений.

"Благодаря проекту уже были рассчитаны стратегии размещения урожая начиная с 2020 года", - говорят в компании.

Модель "Баланс зерна" дает возможность за 3 часа получить оптимальный план размещения 2 млн тонн зерновых и масличных по местам хранения, учитывая кратчайшее расстояние с полей до мест хранения, мощность приемки, сушки, очистки, емкость хранения, отгрузки с учетом плана дальнейшего использования. соответствующего зерна. По сравнению с прошлым решением существенно ускорился процесс стратегического планирования, открылись новые нестандартные решения, минимизировался фактор человеческого влияния и как следствие — вероятность ошибки. Появилась уверенность, что соответствующий план самый оптимальный с точки зрения логистических процессов и финансовых затрат”, - отмечают в МХП.

Таким образом, стратегический план размещения зерновых и масличных в компании МХП формируется с использованием модели "Баланс зерна".

Восстановительное производство

МХП вводит ряд стратегий, ориентированных на сохранение окружающей среды. Это увеличение доли безотвальной обработки и менеджмент растительных остатков, а также внедрение и адаптация технологий Verti-till и Strip-till в некоторых регионах деятельности компании. Отрабатывают технологию использования покровных культур.

Кроме того, с 2020 года МХП расширяет программу применения органических удобрений и использует микробиологические препараты, улучшая качество почвы и фитосанитарное состояние, выстраивает полезные симбиотические связи микроорганизмов с культурами. Относительно минеральных удобрений их используют бережно путем локально-ленточного внесения. В то же время на полях МХП используют мелиоранты для улучшения почв.

“Отмечу, что даже во время войны мы продолжаем внедрять инновационные технологии и инвестировать в технику, в том числе оборудованную элементами точного земледелия. В ряде растениеводческих предприятий МХП уже внедрена вся цепочка элементов точного земледелия, другие постепенно проходят диджитализацию. Ибо только так можно достичь рационального использования средств защиты растений и семян”, - подчеркивает Сергей.

Инвестиции в развитие при войне

Несмотря на большую войну, МХП продолжает развиваться и инвестировать в бизнес, а также создавать новые рабочие места. Так, во время полномасштабной войны в Украине МХП построила элеватор во Львовской области.

Львовский элеватор уже приступил к работе и принимает зерновые культуры поздней группы, выращенные на предприятиях Западного Хаба МХП. Мощности приемки и сушки пшеницы составляют: 1750 тонн/сутки, кукурузы - 1110 тонн/час при сушке от 24 -14 % влажности. Технология элеватора подразумевает хранение зерна в полимерных рукавах.

"Строительство нового элеватора во Львовской области - это не просто увеличение элеваторных мощностей на западе Украины, но и новые рабочие места и налоги в местные и государственные бюджеты", - комментирует заместитель председателя правления по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский .

Другие проекты агропроизводителя

В МХП считают, что социальная адаптация и интеграция демобилизованных зависит не только от государства, но и от бизнеса. Это общий вызов и задача каждой семьи, общества, бизнеса и государства, говорят в компании. Восстановление государства также вызов для всех.

Именно поэтому в мае 2022 года агропроизводитель запустил проект "МХП Рядом", в рамках которого оказывает комплексную поддержку военным: от мобилизации до реинтеграции в гражданскую жизнь. Также помощь оказывается членам их семей в социальном, психологическом и физическом восстановлении. Целью проекта является реинтеграция демобилизованных сотрудников по возвращении с военной службы, учитывая изменения физического и ментального состояния.

С начала полномасштабной войны в МХП более 2300 мобилизованных работников, которым предлагают системную поддержку - от выплаты зарплат до помощи военным частям, медицинского сопровождения раненого и заботы о семьях. Из них 167 специалистов вернулись к работе. Потому такие проекты нужны уже сейчас. Для каждого ветерана предусмотрена комплексная поддержка в адаптации, юридических вопросах, профессиональной подготовке/рескилинге, психологической и медицинской реабилитации и развитии социальных связей.

Недавно МХП получила International Business Culture Award! Программа поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Рядом" победила в номинации Best CSR Initiative. Это международная награда, оценивающая вклад организаций в создание и поддержку высокоэффективной корпоративной культуры. Оценивало жюри, в составе которого более 50 мировых бизнес-лидеров.

В качестве примера успешной практики в МХП рассказали о создании нового рабочего места для демобилизованного работника, который из-за состояния здоровья больше не мог выполнять тяжелую физическую работу. Николай Гереженко с 2005 года работал подсобным рабочим, но с начала полномасштабного вторжения ушел на фронт, где получил тяжелые ранения. Врачи вернули его к жизни, но выполнять свою работу он не мог. Учитывая его опыт принятия решений в сложных ситуациях, приобретенный в войне, в МХП для Николая создали новое рабочее место – заведующего хозяйственным отделом.

В то же время для мобилизованных сотрудников МХП оказывает следующую помощь:

ежемесячное материальное пособие в размере зарплаты;

обеспечение техсредствами, авто, одеждой, бронежилетами;

медицинское сопровождение при ранении;

помощь семье в решении бытовых вопросов;

помощь семье в розыске без вести пропавших.

Поддержка ветеранского малого и среднего бизнеса

Николай Гереженко с 2005 года работал подсобным рабочим, но с начала полномасштабного вторжения ушел на фронт, где получил тяжелые ранения. Врачи вернули его к жизни, но выполнять свою работу он не мог

МХП сотрудничает с сообществами и общественными институтами, чтобы стимулировать развитие ветеранского малого и среднего бизнеса. Так, благотворительный фонд "МХП-Громади" вместе с Украинским ветеранским фондом при Министерстве ветеранов Украины в апреле 2023 реализовал программу "Стоит Делать свое". В рамках проекта ветераны и их семьи получили 10 грантов до 1,5 млн. грн. каждый на развитие собственного бизнеса.

На днях при поддержке БФ «МХП-Громади» в Винницкой области запустили проект по развитию ветеранского микробизнеса. Так местные ветераны и их семьи смогут пройти бесплатное обучение по основам ведения бизнеса и получить по 100 000 грн на развитие собственного дела. Подать заявку на участие можно по форме .

Эксперты МХП приобщаются к подобным проектам также экспертизой и оказывают другую весомую поддержку - в логистике, доставке и тому подобное, говорят в МХП. В компании считают, что крупный бизнес только тогда будет успешен, если будет строить вокруг себя экосистему малых и средних бизнесов.