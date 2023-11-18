Цифровізація бізнес-процесів, сталий розвиток і реінтеграція ветеранів - кейс МХП

До Дня сільського господарства бізнес-портал Delo.ua розповідає, як компанія МХП попри війну працює, щоб забезпечити в країні продовольчу безпеку, інвестує, реалізує нові проєкти та впроваджує діджиталізовані рішення.

Компанія МХП є великим гравцем на аграрному ринку, виробничі потужності якого охоплюють 12 областей України. Земельний банк становить 360 000 га, з них під вирощування сільськогосподарських культур – 353 000 га. МХП також є одним з найбільших роботодавців в країні, де сьогодні працює більше 32 тисяч людей.

Вирощування власного зерна — один із найважливіших компонентів вертикально інтегрованої бізнес-моделі МХП. На полях вирощують кукурудзу, соняшник, пшеницю, сою та ріпак.Компанія на 100% забезпечує себе зерновими для виробництва власних комбікормів. Це дозволяє контролювати якість та біологічну безпеку при годуванні курей на підприємствах МХП.

Агробізнес МХП – це 11 рослинницьких підприємств, 3 заводи з виробництва комбікормів та переробки соняшника, завод з переробки сої та 14 елеваторів для зберігання зерна. МХП продовжує курс на діджиталізацію та інноваційні технології в агро, а також розвиває корпоративну культуру на прикладі міжнародних практик.

Digital Agro 360°

Цифровізація бізнес-процесів у виробництві - це один із пріоритетів у агронапрямі МХП. Вісім років тому у компанії виникла ідея оцифрувати виробничі та сервісні процеси, які супроводжувались паперовими носіями (у т.ч. щоденниками, зошитами тощо). Тому було прийнято рішення побудувати екосистему, щоб оцифровувати технологію вирощування зернових на стратегічному та оперативному рівнях. Так розрочався шлях побудови Digital Agro 360°.

“Драйверами проєкту були автоматизація рутинних паперових операцій і вивільнення часу фахівців агровиробництва. Це супроводжувалось накопиченням даних для майбутньої аналітики”, - розповів заступник голови правління з агробізнесу МХП Сергій Доброгорський.

Що роблять за допомогою Digital Agro 360°:

довгострокове моделювання та планування технології вирощування;

оперативне планування виконання технології, огляди та супутні контролі;

в режимі реального часу відслідковують рівень дотримання технології;

виявляють резерви ефективності за допомогою Big Data;

взаємодіють з бортовими системами самохідної техніки щодо планових завдань та їх виконання;

автоматично генерують первинну документацію.

Digital Agro 360° об'єднує 5 авторських розробок МХП та понад 10 спеціалізованих нішевих рішень для управління агровиробництвом, що утворюють комплекс цифрових робочих місць для ключових виробничих вертикалей.

Від моделювання довгострокового технологічного плану до карти-завдання на техніку по технологічній операції, від он-лайн контролю виконання операцій до моделей машинного навчання – так сьогодні працює рослинництво МХП.

Частиною екосистеми Digital Agro 360° є авторська розробка щодо річного планування технології вирощування – Digital Agro Planning. На сьогодні – це планування структури посівних площ та технології на рік, а найближчим часом з горизонтом до п’яти років, з урахуванням економічного фактору і агрономічних критеріїв, Big Data з полів та хмарне обчислення продуктивності кожного з них. Всі алгоритми обробки накопичених даних мають можливість до розширення та поглиблення.

“Уявіть, для підприємства площею 15 тисяч Га аналізуються мільйони комбінацій факторів по обраним культурам. Це базується на реальних історичних та синтетичних даних, що дозволяє моделювати майбутні стани”, - наголошує Сергій Доброгорський.

В компанії зазначили, що синтетичні дані (штучно створена інформація за допомогою алгоритмів для перевірки математичних моделей і навчання моделей машинного навчання) є потужним інструментом. Зокрема, дослідницька компанія Gartner прогнозує, що до 2030 року синтетичні дані випереджатимуть реальні дані в моделях штучного інтелекту.

При аналізі великих даних МХП також застосовує симплекс-метод, і цим забезпечує комплексний підхід до найбільш критичних, з точки зору технології, показників для кращого планування структури посівних площ. Ідея симплекс-методу полягає в послідовному переборі варіантів розв’язків з послідовним переходом від одного параметру до іншого, що в підсумку забезпечує комбінацію для кращого кінцевого результату.

Рішення для управління балансом зерна

Рішення для управління балансом зерна команда МХП розробляла з 2019 року. Вже цією весною співробітники з ІТ департаменту презентували рішення по балансу зерна в офісі Microsoft у Кельні на стратегічному Roadshow.

Присутні були вражені інноваційними розробками, які МХП продовжує реалізовувати попри війну.

Драйверами проєкту були автоматизація рутинних паперових операцій і вивільнення часу фахівців агровиробництва. Це супроводжувалось накопиченням даних для майбутньої аналітики Сергій Доброгорський заступник голови правління з агробізнесу МХП

Як результат тепер на прорахування всіх потрібних рішень витрачається до декількох годин. Раніше на розрахунок оптимальних результатів по розміщенню врожаю, його реалізацію, закупівлю зерна та логістику в МХП витрачалися дні.

За допомогою рішення для управління балансом зерна вирішується:

задача оперативного отримання динамічного плану розподілу зернової сировини, продуктів переробки та комбікорму залежно від зміни вхідних даних (цін, споживання, потужностей транспортування і зберігання);

багатосценарність при розв'язанні цільової задачі: мінімізація собівартості комбікорму і отримання максимальної маржі при реалізації зернових;

мінімізується вплив людського фактору при прийнятті рішень.

“Завдяки проєкту вже були розраховані стратегії розміщення врожаю починаючи з 2020 року”, - кажуть в компанії.

Модель “Баланс зерна” дає можливість за 3 години отримати оптимальний план розміщення 2 млн тонн зернових та олійних по місцях зберігання, враховуючи найкоротшу відстань з полів до місць зберігання, потужність приймання, сушіння, очищення, місткість зберігання, відвантаження з огляду на план подальшого використання відповідного зерна. “Порівняно з минулим рішенням суттєво пришвидшився процес стратегічного планування, відкрились нові нестандартні рішення, мінімізувався фактор людського впливу і як наслідок — імовірність помилки. З’явилась впевненість, що відповідний план найоптимальніший з точки зору логістичних процесів і фінансових витрат”, - наголошують в МХП.

Таким чином стратегічний план розміщення зернових та олійних в компанії МХП формується із використанням моделі “Баланс зерна”.

Відновлювальне виробництво

МХП запроваджує ряд стратегій, орієнтованих на збереження навколишнього середовища. Це збільшення частки безвідвального обробітку ґрунту та менеджмент рослинних рештків, а також запровадження та адаптація технологій Verti-till та Strip-till у деяких регіонах діяльності компанії. Відпрацьовують технологію використання покривних культур.

Крім того, з 2020 року МХП розширює програму застосування органічних добрив і використовує мікробіологічні препарати, адже це поліпшує якість ґрунту та фітосанітарний стан, вибудовує корисні симбіотичні зв'язки мікроорганізмів із культурами. Щодо мінеральних добрив, їх використовують ощадливо шляхом локально-стрічкового внесення. Водночас на полях МХП використовують меліоранти задля поліпшення грунтів.

“Зазначу, що навіть під час війни ми продовжуємо впроваджувати інноваційні технології та інвестувати в техніку, в тому числі обладнану елементами точного землеробства. У ряді рослинницьких підприємств МХП уже впроваджено весь ланцюжок елементів точного землеробства, інші поступово проходять діджиталізацію. Бо лише так можна досягти раціонального використання засобів захисту рослин та насіння”, - наголошує Сергій.

Інвестиції у розвиток попри війну

Попри велику війну МХП продовжує розвиватись і інвестувати в бізнес, а також створювати нові робочі місця. Так, під час повномасштабної війни в Україні МХП збудувала елеватор на Львівщині.

Львівський елеватор вже розпочав роботу та приймає зернові культури пізньої групи, вирощені на підприємствах Західного Хабу МХП. Потужності приймання та сушіння пшениці становлять: 1750 тонн/добу, кукурудзи - 1110 тонн/год при сушінні від 24 -14 % вологості. Технологія елеватора передбачає зберігання зерна у полімерних рукавах.

“Будівництво нового елеватору на Львівщині – це не просто збільшення елеваторних потужностей на заході України, а й нові робочі місця та податки до місцевих та державного бюджетів”, - коментує заступник голови правління з агробізнесу МХП Сергій Доброгорський.

Інші проєкти агровиробника

В МХП вважають, що соціальна адаптація та інтеграція демобілізованих залежить не тільки від держави, а й бізнесу. Це спільний виклик та задача кожної родини, громади бізнесу і держави, кажуть в компанії. Відбудова держави також є викликом для всіх.

Саме тому у травні 2022 року агровиробник запустив проєкт “МХП Поруч”, в межах якого надає комплексну підтримку військовим: від мобілізації до реінтеграції у цивільне життя.Також допомога надається членам їх родин у соціальному, психологічному та фізичному відновленні. Метою проєкту є реінтеграція демобілізованих співробітників після повернення з військової служби, враховуючи зміни фізичного та ментального станів.

З початку повномасштабної війни в МХП понад 2300 мобілізованих працівників, яким ми пропонуємо системну підтримку — від виплати зарплат до допомоги військовим частинам, медичного супроводу пораненого і турботи про родини. З них 167 фахівців повернулися до роботи. Тому такі проєкти потрібні вже зараз. Для кожного ветерана передбачена комплексна підтримка у адаптації, юридичних питаннях, професійній підготовці/рескілінгу, психологічній та медичній реабілітації і розвитку соціальних зв’язків.

Нещодавно МХП отримала International Business Culture Award! Програма підтримки військових, ветеранів та їхніх родин “МХП Поруч” перемогла у номінації Best CSR Initiative. Це міжнародна нагорода, яка оцінює внесок організацій у створення та підтримку високоефективної корпоративної культури. Оцінювало журі, у складі якого понад 50 світових бізнес-лідерів.

Як приклад успішної практики в МХП розповіли про створення нового робочого місця для демобілізованого працівника, який через стан здоров’я більше не міг виконувати важку фізичну роботу. Микола Гереженко з 2005 працював підсобним робітником, але з початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт, де отримав важкі поранення. Лікарі повернули його до життя, але виконувати свою роботу він не міг. Враховуючи його досвід прийняття рішень в складних ситуаціях, надбаний у війні, у МХП для Миколи створили нове робоче місце - завідувача господарського відділу.

Водночас для мобілізованих співробітників МХП надає таку допомогу:

щомісячна матеріальна допомога у розмірі зарплати;

забезпечення техзасобами, авто, одягом, бронежилетами;

медичний супровід у разі поранення;

допомога родині у вирішенні побутових питань;

допомога родині у розшуку безвісти зниклих.

Підтримка ветеранського малого та середнього бізнесу

Микола Гереженко з 2005 працював підсобним робітником, але з початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт, де отримав важкі поранення. Лікарі повернули його до життя, але виконувати свою роботу він не міг

МХП співпрацює з громадами й громадськими інституціями, щоб стимулювати розвиток ветеранського малого та середнього бізнесу. Так, благодійний фонд "МХП-Громаді" разом з Українським ветеранським фондом при Міністерстві ветеранів України у квітні 2023 реалізував програму “Варто РОБИти своє”. У межах проєкту ветерани та їхні родини отримали 10 грантів до 1,5 млн грн кожен на розвиток власного бізнесу.

Днями за підтримки БФ «МХП-Громаді» на Вінничині запустили проєкт з розвитку ветеранського мікробізнесу. Так місцеві ветерани та їхні родини зможуть пройти безоплатне навчання з основ ведення бізнесу та отримати по 100 000 грн на розвиток власної справи. Подати заявку на участь можна за формою.

Експерти МХП долучаються до подібних проєктів також експертизою та надають іншу вагому підтримку - в логістиці, доставці тощо, кажуть в МХП. В компанії вважають, що великий бізнес тільки тоді буде успішним, якщо будуватиме навколо себе екосистему малих і середніх бізнесів.