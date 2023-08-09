Поряд із захисниками: як МХП допомагає ветеранам повернутись до мирного життя

Працівник МХП Микола Гереженко пішов добровольцем на фронт, щойно розпочалася повномасштабна війна. Під час визволення Сіверську отримав важкі травми через обстріл фосфорними бомбами. МХП підтримала свого працівника, забезпечивши його лікуванням та реабілітацією, а згодом - новим робочим місцем, оскільки чоловік вже не міг виконувати свої минулі обов'язки

Сьогодні більше двох тисяч співробітників компанії мобілізовано до ЗСУ, ТРО та Національної Гвардії. Для них та ветеранів громад був започаткований масштабний проєкт з комплексної підтримки “МХП поряд”, що допомагає українським захисникам під час служби та після демобілізації. Розповідаємо історію Миколи та про програму МХП.

Підтримка на фронті і нове робоче місце

Микола працював підсобним робітником у “Зернопродукті МХП” з 2005 року та пішов захищати Україну вперше у 2014 році. За часів АТО брав участь у боях за Красногорівку та Станицю Луганську - там отримав контузію та був демобілізований. Після початку повномасштабного вторгнення Микола не зміг залишатись осторонь і знову вирушив на фронт. “Військкомати не мобілізували мене через контузію, тому я пішов добровольцем. Не міг сидіти склавши руки, коли ці нелюди на нашій землі” - згадує захисник.

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Разом з побратимами Микола обороняв Миколаївщину та Херсонщину, із забезпеченням їм активно допомагала компанія МХП. “ Нам не відмовили у жодному проханні. Купили бронежилети, що рятували наше життя, воду, їжу, плівку, запчастини – все, що просили. Варто було лише подзвонити, і колеги одразу привозили допомогу. Це була не тільки матеріальна підтримка, а й моральна. Ми знали, що не самі, що маємо міцний та надійний тил”, - розповідає чоловік.

Восени бійці визволяли Сіверськ, де потрапили під обстріл фосфорними бомбами. Миколі важко розповідати про той день - він пригадує лише спеку та небо у вогнях. Побратимам вдалось довезти пораненого чоловіка до Дніпровського шпиталю. Микола майже тиждень був у комі з ураженими легенями, але лікарям вдалося врятувати його життя.

В МХП, як соціально відповідальній компанії, розуміють, що соціальна адаптація та інтеграція демобілізованих залежить не тільки від держави. Це наш спільний виклик та задача - кожної родини, громади, бізнесу і держави Олена Бойченко директор з питань захисту здоров'я та безпеки співробітників МХП

Враховуючи стан здоров'я та травми, Миколу було демобілізовано і він повернувся на роботу у “Зернопродукт МХП”. Проте чоловік не міг більше виконувати важку фізичну роботу. Його досвід прийняття рішень в складних ситуаціях, надбаний у війні, був врахований керівництвом і для Миколи створили нове робоче місце - завідувача господарства господарського відділу ВП Гайсин. Зараз він готується для фізичної реабілітації за рахунок МХП, на яку невдовзі потрапить. Психологічній реабілітації сприятиме і його дружина, що також перебуватиме в цей час разом з ним.

“Ми постійно тримали зв’язок з паном Миколою. Допомагали йому та іншим захисникам на передовій, згодом – у шпиталі. Зберегли за ним середню заробітну плату. А коли наш працівник повернувся на робоче місце, зрозуміли, що він потребує індивідуального підходу” - пояснює старший HR по Вінницькому регіону Оксана Рева. Нині Микола Гереженко вже працює на новій посаді у режимі повного робочого дня.

Допомога захисникам під час служби та після неї

Микола - не єдиний воїн, якому допомогли у МХП. Проєкт комплексної підтримки мобілізованих та ветеранів “МХП поряд. Програма життєстійкості” діє майже з самого початку повномасштабної війни. У травні 2022 року у компанії вирішили, що кожний воїн має повернутись на роботу, і для цього там створять умови максимально комфортної адаптації та турботи про кожну та кожного.

“В МХП, як соціально відповідальній компанії, розуміють, що соціальна адаптація та інтеграція демобілізованих залежить не тільки від держави. Це наш спільний виклик та задача - кожної родини, громади, бізнесу і держави. Україна має відновлюватись і люди, які нас захищали, мають бути максимально залучені до відбудови. Держава та бізнес мають стати пліч-о-пліч, і завдяки таким спільним зусиллям ми маємо упередити соціальні ризики майбутнього”, - підкреслює директор з питань захисту здоров'я та безпеки співробітників МХП Олена Бойченко.

Для мобілізованих співробітників та захисників з числа жителів громад, де розташовані підприємства МХП, компанія надає таку допомогу:

щомісячна матеріальна допомога у розмірі зарплати;

забезпечення техзасобами, авто, одягом, бронежилетами;

регулярна комунікація та шанування;

медичний супровід у разі поранення;

допомога родині у вирішенні побутових питань;

допомога родині у розшуку безвісті зниклого.

Працівник МХП Микола Гереженко пішов добровольцем на фронт, щойно розпочалася повномасштабна війна

Для ветеранів діє програма адаптації. Для кожного захисника впроваджують власний план реінтеграції, що діє від шести місяців до півтори року. У цьому процесі є чотири ключових етапи:

Допомога з юридичною підтримкою та консультуванням щодо того, як отримати документи ветерана, які існують пільги, трудові гарантії тощо.

Фізична та психологічна реабілітація. У компанії з'ясовують, як себе почуває працівник, чи може продовжувати працювати, зважаючи на стан здоров’я. Водночас допомагають з фізичним відновленням – фінансують та направляють у реабілітаційні центри, санаторії, лікувальні заклади. Крім фізичної реабілітації ветерани мають можливість психологічних консультацій з психологами, які є на підприємствах . Окрему роботу спеціалісти проводять із сім’ями та колективом – керівниками та командами, куди повертаються ветерани.

Професійна адаптація. Якщо через стан здоров’я ветеран не може виконувати попередні обов’язки, йому допомагають знайти себе в іншій сфері в компанії. Щоб знайти оптимальне рішення щодо роботи, співвідносять медичні покази та професійні прагнення ветерана - результатом може бути розширення професійних навичок, освоєння нової професії чи створення спеціальних робочих місць.

Допомога у розвитку соціальних зв’язків і громадського впливу. Наприклад, сприяють комунікації з побратимами-ветеранами, інформують щодо локальних спілок, залучають до громадської діяльності.

Також МХП співпрацює з членами громад, щоб стимулювати розвиток ветеранського малого та середнього бізнесу. Наприклад, разом з Українським ветеранським фондом при Міністерстві ветеранів України компанія реалізує програму “Варто РОБИти своє”. У межах проєкту ветерани та їхні родини можуть отримати гранти на розвиток власного бізнесу.