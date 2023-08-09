Рядом с защитниками: как МХП помогает ветеранам вернуться к мирной жизни

Работник МХП Николай Гереженко пошел добровольцем на фронт, как только началась полномасштабная война. Во время освобождения Северска получил тяжелые травмы после обстрела фосфорными бомбами. МХП поддержала своего работника, обеспечив его лечение и реабилитацию, а впоследствии - новым рабочим местом, поскольку мужчина уже не мог выполнять свои прошлые обязанности

Сегодня более двух тысяч сотрудников компании мобилизованы в ВСУ, ТРО и Национальную Гвардию. Для них и ветеранов общин был начат масштабный проект по комплексной поддержке "МХП рядом", который помогает украинским защитникам во время службы и после демобилизации. Рассказываем историю Николая и о программе МХП.

Поддержка на фронте и новое рабочее место

Николай работал подсобным рабочим в "Зернопродукте МХП" с 2005 года и впервые пошел защищать Украину в 2014 году. Во времена АТО принимал участие в боях за Красногоровку и Станицу Луганскую – там получил контузию и был демобилизован. После начала полномасштабного вторжения Николай не смог оставаться в стороне и снова отправился на фронт.

“Военные не мобилизовали меня из-за контузии, поэтому я пошел добровольцем. Не мог сидеть сложа руки, когда эти изверги на нашей земле” - вспоминает защитник.

Вместе с побратимами Николай оборонял Николаевщину и Херсонщину, с обеспечением им активно помогала компания МХП .

“Нам не отказали ни в одной просьбе. Купили бронежилеты, спасавшие нашу жизнь, воду, еду, пленку, запчасти – все, что просили. Стоило только позвонить, и коллеги сразу привозили помощи. Это была не только материальная поддержка, но и моральная. Мы знали, что не сами, что у нас крепкий и надежный тыл”, - рассказывает мужчина.

Осенью бойцы освобождали Северск, где попали под обстрелы фосфорными снарядами. Николаю трудно рассказывать о том дне - он вспоминает только жару и небо в огнях. Побратимам удалось довезти раненого мужчину в Днепровский госпиталь. Николай почти неделю был в коме с пораженными легкими, но врачам удалось спасти его жизнь.

В МХП как социально ответственной компании понимают, что социальная адаптация и интеграция демобилизованных зависит не только от государства. Это наш общий вызов и задача – каждой семьи, общины, бизнеса и государства Елена Бойченко директор по защите здоровья и безопасности сотрудников МХП

Учитывая состояние здоровья и травмы, Николай был демобилизован и вернулся на работу в "Зернопродукт МХП". Однако мужчина не мог больше выполнять тяжелую физическую работу. Его опыт принятия решений в сложных ситуациях, приобретенный на войне, был учтен руководством и для Николая создали новое рабочее место – заведующего хозяйством хозяйственного отдела ОП Гайсин. Сейчас он готовится к физической реабилитации за счет МХП, на которую вскоре попадет. Психологической реабилитации будет способствовать и его жена, также находящаяся в это время вместе с ним.

“Мы постоянно держали связь с Николаем. Помогали ему и другим защитникам на передовой, потом в госпитале. Сохранили за ним среднюю заработную плату. А когда наш работник вернулся на рабочее место, поняли, что он нуждается в индивидуальном подходе” - объясняет старший HR по Винницкому региону Оксана Рева. Ныне Николай Гереженко уже работает в новой должности в режиме полного рабочего дня.

Помощь защитникам во время службы и после нее

Николай – не единственный воин, которому помогли в МХП. Проект комплексной поддержки мобилизованных и ветеранов "МХП рядом. Программа жизнестойкости" действует почти с самого начала полномасштабной войны. В мае 2022 года в компании решили, что каждый воин должен вернуться на работу, и для этого там создадут условия максимально комфортной адаптации и заботы о каждой и каждом.

“В МХП как социально ответственной компании понимают, что социальная адаптация и интеграция демобилизованных зависит не только от государства. Это наш общий вызов и задача – каждой семьи, общины, бизнеса и государства. Украина должна восстанавливаться и защищающие нас должны быть максимально вовлечены в восстановление. Государство и бизнес должны стать бок о бок, и благодаря таким общим усилиям мы должны предотвратить социальные риски будущего”, - подчеркивает директор по защите здоровья и безопасности сотрудников МХП Елена Бойченко .

Для мобилизованных сотрудников и защитников из числа жителей общин, где расположены предприятия МХП, компания оказывает следующую помощь:

ежемесячное материальное пособие в размере зарплаты;

обеспечение техсредствами, авто, одеждой, бронежилетами;

регулярная коммуникация и почитание;

медицинское сопровождение при ранении;

помощь семье в решении бытовых вопросов;

помощь семье в розыске без вести пропавшего.

Работник МХП Николай Гереженко пошел добровольцем на фронт, как только началась полномасштабная война

Для ветеранов действует программа адаптации. Для каждого защитника внедряется собственный план реинтеграции, действующий от шести месяцев до полутора лет. В этом процессе есть четыре ключевых этапа:

Помощь с юридической поддержкой и консультированием о том, как получить документы ветерана, существующие льготы, трудовые гарантии и т.д.

Физическая и психологическая реабилитация. В компании выясняют, как себя чувствует работник, может ли продолжать работать, учитывая состояние здоровья. В то же время, помогают с физическим восстановлением – финансируют и направляют в реабилитационные центры, санатории, лечебные учреждения. Кроме физической реабилитации ветераны имеют возможность психологических консультаций с имеющимися на предприятиях психологами . Отдельную работу специалисты проводят с семьями и коллективом – руководителями и командами, куда возвращаются ветераны.

Профессиональная адаптация. Если из-за состояния здоровья ветеран не может выполнять предварительные обязанности, ему помогают найти себя в другой сфере компании. Чтобы найти оптимальное решение по работе, соотносят медицинские показания и профессиональные стремления ветерана - результатом может стать расширение профессиональных навыков, освоение новой профессии или создание специальных рабочих мест.

Помощь в развитии социальных связей и общественного влияния. Например, способствуют коммуникации с собратьями-ветеранами, информируют о локальных союзах, вовлекают в общественную деятельность.

Также МХП сотрудничает с членами общин, чтобы стимулировать развитие ветеранского малого и среднего бизнеса. Например, вместе с Украинским ветеранским фондом при Министерстве ветеранов Украины компания реализует программу "Стоит Делать свое". В рамках проекта ветераны и их семьи могут получить гранты на развитие собственного бизнеса.