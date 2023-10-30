Як змінилися доходи аграріїв за час війни: ТОП-10 агропідприємств

За 2022 рік сукупний дохід компаній, які згідно з Індексом Опендатаботу, потрапили в десятку кращих в агросфері, збільшився на 27%. У 2022 році вони загалом заробили 97,65 млрд грн.

ТОП-10 підприємств АПК України

Зазначається, що рівно половина компаній з топ-10 належить до фінансово-промислової групи «МХП», заснованої Юрієм Косюком. Йдеться про "Вінницьку птахофабрику", "Миронівську птахофабрику", "Зернопродукт МХП", "Урожай" та "Оріль-Лідер".

"Саме на ці підприємства припадає левова частка сукупного доходу топу компаній за показниками минулого року — 65% або 63,2 млрд грн", - зауважують в "Опендатабот".

Усі 5 компаній у 2022 році отримали більший дохід порівняно з 2021, а їх сукупний дохід збільшився майже у 1,5 рази.

Лідер групи незмінний два роки поспіль — йдеться про "Вінницьку птахофабрику". Торік дохід підприємства збільшився майже у 1,6 рази порівняно до 2021: з 19,4 млрд грн до 30,4 млрд грн.

А найбільший приріст доходу за рік у 2022 спостерігається у компанії "Урожай" — аж у 2,6 рази.

"Так, якщо у 2021 році підприємство заробило 2,24 млрд грн, то вже у 2022 — 5,81 млрд грн. Завдяки цьому лише за рік "Урожай" піднялося з 19 позиції рейтингу у 2021 аж на 6 позицію в 2022", - підкреслили в "Опендатабот".

Ще 2 компанії з топу — "Дружба-Нова" та "Енселко Агро" — належать до фінансово-промислової групи "Кернел", заснованої Андрієм Веревським. Частка цих підприємств у сукупному доході агротопу 2022 року склала 12%.

"У 2022 році сукупний дохід цих компаній зменшився на 14%: з 13,5 млрд грн до 11,6 млрд грн. Найбільш помітно — аж на 28% — скоротилися доходи "Дружба-Нова", через що компанія втратила 3 позиції рейтингу, втім залишалась у топ-10. Натомість дохід "Енселко Агро" незначно збільшився — на 2%", - зауважили в "Опендатабот".

Ще одна компанія з топ-10 у сфері агро отримала менший дохід у 2022 році та перемістилася з 2 позиції на 3-ю у 2022. Це "Лебединський насіннєвий завод", що належить до групи компаній LNZ Group, заснованої Дмитром Краченком. Частка підприємства в сукупному доході агротопу зменшилася з 18% у 2021 до 14% у 2022.

Також до аграрного топ-10 Індексу Опендатаботу увійшла компанія "Поділля", яка входить до групи компаній "Укрпромінвест", що належить Олексію Порошенко (сину колишнього президента України Петра Порошенко). Дохід цієї компанії збільшився на 27% у 2022 році порівняно з 2021.

Ще один бізнес — "Аграрна компанія 2004", яка входить до групи VITAGRO (Сергій Лабазюк) — протягом 2022 року збільшила свій дохід на 44%.

Втратили свої позиції та вибули з ТОП-10

За даними "Опендатабот", натомість деякі компанії протягом першого року повномасштабної війни втратили свої позиції та вибули з топ-10. Йдеться про "АПК-Інвест", що належить Борис Колеснікову, дохід якої скоротився на 21% у 2022 порівняно з 2021. Компанія перемістилася з 10 позиції у 2021 на 19 у 2022.

Також "Зоря Поділля", яка входить до групи компаній "Укрпромінвест" (Порошенко Олексій Петрович) скоротила дохід майже на чверть (23%), й з 7 позиції рейтингу компанія опустилася на 15.

Нагадаємо, українська агропромислова група Kernel продовжила до 30 червня 2024 року термін дії відмови від виплати довоєнних кредитних зобов'язань (waivers), загальний обсяг яких складає $773 млн.

Зауважимо, у 2022 році кількість діючих підприємств у галузі сільського, лісового та рибного господарства зменшилася з 51,8 тис. до 35,6 тис, тобто майже на третину (-31,4 %). Для галузі це найбільше зниження з 2012 року, яке водночас перевищує відповідний показник по економіці в цілому (-29,6 %).

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