10 копійок більше не прийматимуть. НБУ готує нові правила для монет

Національний банк України розглядає можливість повністю вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. З 1 лютого 2027 року вони можуть перестати бути законним платіжним засобом.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Поступове вилучення 10-копійчаних монет розпочалося ще 1 жовтня 2025 року. НБУ припинив їх карбування, а монети, які потрапляють до банків, уже не повертаються в обіг.

Водночас наразі ними все ще можна розраховуватися в магазинах та отримувати їх як решту.

Що зміниться з 1 лютого

НБУ пропонує з 1 лютого 2027 року остаточно вилучити 10 копійок з обігу.

Після цього ними вже не можна буде оплачувати товари, роботи чи послуги.

Юридичні особи та підприємці матимуть до 16 лютого 2027 року, щоб здати залишки таких монет до банків для зарахування на рахунки.

Після вилучення 10 копійок готівкові розрахунки заокруглюватимуть до сум, кратних 50 копійкам.

Суми від 1 до 24 копійок округлюватимуть у менший бік до цілої гривні, від 25 до 49 копійок — у більший до 50 копійок.

Суми від 51 до 74 копійок округлюватимуть до 50 копійок, а від 75 до 99 копійок — до наступної цілої гривні.

Для безготівкових платежів заокруглення не застосовуватиметься.

Обміняти монети можна буде до 2030 року

Фізичним особам запропонують можливість безкоштовно обмінювати 10-копійчані монети на інші монети та банкноти.

До 31 січня 2028 року це можна буде зробити у будь-якому банку України.

Із 1 лютого 2028 року до 31 січня 2030 року обмін здійснюватимуть підрозділи НБУ та уповноважені банки: "ПриватБанк", "Ощадбанк", ПУМБ та "Райффайзен Банк".

Наразі відповідні зміни містяться у проєкті постанови НБУ, винесеному на громадське обговорення.

Нагадаємо, НБУ почав вилучати з обігу 10 копійок ще в кінці 2025 року. Однак монети й надалі залишалися законним платіжним засобом: торговельні мережі, сфера послуг і банки прийматимуть їх під час розрахунків, тому громадянам не потрібно спеціально обмінювати чи здавати такі монети.