Нацбанк почне вилучати з обігу 10 копійок

З 1 жовтня 2025 року Національний банк України розпочне поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Вони й надалі залишатимуться законним платіжним засобом: торговельні мережі, сфера послуг і банки прийматимуть їх під час розрахунків, тому громадянам не потрібно спеціально обмінювати чи здавати такі монети.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Водночас ті 10 копійок, які потраплятимуть у банки, повертатимуться до Нацбанку і більше не випускатимуться в обіг.

У регуляторі пояснили, що таке рішення дозволить скоротити витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання дрібних монет. Сьогодні в обігу перебуває близько 5,5 мільярда розмінних монет, з яких понад 4,1 мільярда — це саме 10 копійок.

Попит на них суттєво знизився, тоді як їх карбування й обслуговування залишаються затратними.

Після вилучення монет діятимуть правила заокруглення підсумкових сум у чеках під час розрахунків готівкою. Якщо сума закінчується від 1 до 24 копійок, вона заокруглюватиметься в менший бік до найближчої гривні, якщо від 25 до 49 — збільшуватиметься до 50 копійок.

Суми від 51 до 74 копійок заокруглюватимуться в менший бік до 50 копійок, а від 75 до 99 — до найближчої гривні. При цьому під час безготівкових розрахунків ніяких змін не відбудеться — кошти списуватимуться до копійки.

У Національному банку наголосили, що подібні заокруглення вже застосовувалися після вилучення з обігу монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. За їхнім досвідом, це не впливає суттєво на рівень інфляції, оскільки йдеться про коригування підсумкової суми у чеку, а не про зміну цін на окремі товари.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Національний банк почав вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років для поступової їх заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.