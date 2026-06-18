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Скільки коштує докупити стаж для пенсії: сума та умови

гривна
Стаж можна добрати самостійно через механізм добровільного страхування. / Depositphotos

Для виходу на пенсію у 60 років у 2027 році потрібно мати щонайменше 34 роки страхового стажу. Проте, за нестачі стажу для пенсії, є два варіанти її отримання.

Як пише Delo.ua, про це розповіла заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король у відповіді на запит "РБК-Україна".

За її словами, перший варіант передбачає пізніший вихід на пенсію: у 63 роки вимога знижується до 24 років стажу, у 65 - до 15 років, незалежно від року досягнення цього віку.

Крім цього, стаж можна добрати самостійно - через механізм добровільного страхування. У 2026 році мінімальна сума добровільного внеску, за якою зараховується один повний місяць стажу, становить 1 902,34 гривні. Це 22% від мінімальної заробітної плати.

В Україні є два механізми добровільного страхування:

  • спрощений - через Пенсійний фонд України: онлайн-договір укладається через особистий кабінет на порталі ПФУ; такий спосіб дає можливість набрати стаж у поточному періоді;
  • через Державну податкову службу: цей варіант дозволяє докупити стаж не лише зараз, а й за минулі роки, договір при цьому укладається з ДПС.

У 2026 році докупити 1 місяць стажу за минулі роки коштує 3804,68 грн.

Нагадаємо, уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.

Автор:
Світлана Манько