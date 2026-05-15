В Україні представили концепцію нового законопроєкту про добровільні пенсійні фонди
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку презентувала концепцію нового законопроєкту про добровільні пенсійні фонди, який має реформувати систему недержавного пенсійного забезпечення та створити основу для розвитку накопичувальної пенсійної системи в Україні.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Зазначається, документ підготовлено в межах проєкту FINMAR, спрямованого на наближення українського законодавства до норм ЄС та міжнародних стандартів фінансових ринків.
Зазначається, що концепція передбачає імплементацію європейських директив у сфері професійного пенсійного забезпечення, а також посилення захисту пенсійних накопичень учасників третього рівня пенсійної системи.
Одним із ключових елементів законопроєкту стане нова модель управління пенсійними активами.
Вона передбачає:
- створення пенсійної компанії із системою корпоративного управління;
- запровадження механізмів внутрішнього контролю;
- нові підходи до управління пенсійними активами та діяльності фондів.
Також під час презентації учасникам представили механізм трансформації чинних недержавних пенсійних фондів у добровільні пенсійні фонди відповідно до нової моделі регулювання.
Окремо розробники окреслили питання, які ще потребують подальшого обговорення. Серед них:
- гарантії для учасників пенсійних схем;
- можливість транскордонної діяльності пенсійних фондів;
- особливості податкового режиму для системи добровільного пенсійного забезпечення.
Раніше НКЦПФР затвердила нову редакцію положень про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду.