В Україні представили концепцію нового законопроєкту про добровільні пенсійні фонди

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку презентувала концепцію нового законопроєкту про добровільні пенсійні фонди, який має реформувати систему недержавного пенсійного забезпечення та створити основу для розвитку накопичувальної пенсійної системи в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, документ підготовлено в межах проєкту FINMAR, спрямованого на наближення українського законодавства до норм ЄС та міжнародних стандартів фінансових ринків.

Зазначається, що концепція передбачає імплементацію європейських директив у сфері професійного пенсійного забезпечення, а також посилення захисту пенсійних накопичень учасників третього рівня пенсійної системи.

Одним із ключових елементів законопроєкту стане нова модель управління пенсійними активами.

Вона передбачає:

створення пенсійної компанії із системою корпоративного управління;

запровадження механізмів внутрішнього контролю;

нові підходи до управління пенсійними активами та діяльності фондів.

Також під час презентації учасникам представили механізм трансформації чинних недержавних пенсійних фондів у добровільні пенсійні фонди відповідно до нової моделі регулювання.

Окремо розробники окреслили питання, які ще потребують подальшого обговорення. Серед них:

гарантії для учасників пенсійних схем;

можливість транскордонної діяльності пенсійних фондів;

особливості податкового режиму для системи добровільного пенсійного забезпечення.

Раніше НКЦПФР затвердила нову редакцію положень про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду.